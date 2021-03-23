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市場預期經濟重啟　國指表現優於科指（薛永輝）

股市 13:52 2021/03/23

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恒生投資管理投資總監薛永輝：市場預期經濟重啟　國指表現優於科指

2020年科技股熱潮令新推出的恒生科技指數（科指）曝光率大增，而恒生指數（恒指）作為香港主要的基準指數一直備受注意，相較之下，恒生中國企業指數（國指）在報章及社交媒體上的討論度便減少了。然而，今年初隨著全球多國政府開始安排人民接種2019冠狀病毒病的疫苗，巿場一般期望各國經濟活動復甦，對通脹水平的預期亦隨之增加，刺激美國十年期國債息率升至約1.6%。巿場資金因而由科技板塊流入周期性價值股，這令行業配置比較平均的國指由年初至今的表現，比巿場關注度較高的科指更好。

國指多年優化 更能反映中國市場表現

國指在1994年「盤古初開」之時，只包括國有企業（H股）。往後數十年中國經濟快速增長，現已成為全球第二大經濟體，當中帶領經濟發展的火車頭不斷轉換，令國指的成分股比例也需要隨之而優化。

2017年，恒生指數公司把國指定位為一條全面的香港市場中國指數，於2018年3月開始加入紅籌股及民營企業。在啟動優化過程前，銀行、保險和券商等金融股佔國指成分股七成以上，餘下三成也大多是石油、地產建築和工業相關的舊經濟股。及後到2020年9月，更加入了同股不同權及第二上巿公司至國指。國指的成分股變得更多元化，不但包含了原有的周期性價值股，同時也大幅提升了高增長的科技股和消費股的佔比。其中騰訊控股、美團、快手、阿里巴巴、小米集團五隻成長股，更佔國指十大成分股的一半，而投資者比較熟悉的消費股如吉利汽車、申洲國際、安踏體育等也在國指有相當的佔比。

總結而言，國指經過多年優化，從最初以金融為主的H股指數，時至今日隨著中國多年來的經濟轉型而注入了不少動力，現時資訊科技業的成分股佔比（32%），比金融業（31%）更高。作為一條全面的香港市場中國指數，國指不但保留了傳統經濟的周期性價值股，更加入高增長的新經濟元素，確實為偏好中國主題的投資者提供了一個平衡行業風險的投資選擇。

撰文 : 薛永輝 恒生投資管理有限公司投資總監

欄名 : 指數恒談

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