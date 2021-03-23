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【新冠病毒】研究指康復者身心皆受創 3分1人有後遺症

環球社會熱點 14:14 2021/03/23

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新冠肺炎疫情全球肆虐，一篇於《自然醫學》發表的研究指，新冠病毒會對康復者身體帶來嚴重後遺症包括疲勞，呼吸急促，失去嗅覺或味覺等。但目前未有足夠針對新冠肺炎康復者的特殊治療及設施，突顯患者於康復過程所面臨的挑戰。

美洲實驗有效率達79% 血栓風險無增加 【下一頁】

美國有研究論文指，感染新冠病毒後，長遠會影響身體各個器官，包括肺部、心臟、皮膚、胃腸道及內分泌系統等。

該研究發現，多達3分1人新冠肺炎留院患者康復後出現後遺症，他們即使出院，亦未能獲得足夠病後療養 。所出現的後遺症包括，疲勞，呼吸急促，失去嗅覺或味覺，焦慮，抑鬱及創傷後壓力症(PTSD)。但目前為止，醫學界未有針對新冠肺炎康復者產生後遺症的特殊治療。

法國發現新型變種 可避過核酸檢測 【下一頁】

論文作者之一的塞加爾（Kartik Sehgal）博士表示，很多新冠肺炎患者從未求醫，因此當自行康復不幸出現後遺症，亦難以解釋出現那些症狀的成因。塞加爾建設若人們前往求醫，醫護人員應先詢問病人是否曾感染新冠病毒，增加成功治療的可能性。

明尼蘇達州梅奧診所（Mayo Clinic），專責治療後遺症的專家瓦尼奇卡霍恩(Greg Vanichkachorn)表示，大部分出現後遺症的新冠肺炎康復者因惑到疲勞，而選擇不下廚或吃飯，更有個別表示他們失去了嗅覺或味覺，導致沒有食欲，甚至會造成營養不良情況。

責任編輯：郭麗明

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