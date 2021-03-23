【快手股價】快手績前股價再失300元　招股書預告列帳虧損近1400億港元

▲ 快手績前股價再失300元 招股書預告列帳虧損近1400億港元

快手科技 （01024） 今日公布去年第4季業績，為本周4家公布業績的大型科技股打頭陣，惟快手科技股價績前偏弱，午後再失守300元水平。至下午1時30分，快手科技報298.4元，跌5.2%，成交增至逾10億元。

事實上，快手今年初上市時，在招股書已披露去年業績大致表現，估計列帳虧損不多於1,167億元（人民幣，下同），折合近1400億港元，主要受累可轉換可贖回優先股上市後自動轉換為普通股，帶來單次特殊非現金虧損。

若以經營業績計算，快手估計2020全年經營虧損估計最新為104億元（人民幣，下同），相對2019年經營利潤6.89億元，轉盈為虧。快手於去年首3季已錄經營虧損89億元。

綜合逾20家券商最新估算，市場平均預期快手科技去年經調整虧損約93億元，全年營收按年增50%至585.82億元，上季營收按年升51%。由於快手科技目前尚未穩定獲得盈利，券商對快手在月活躍人數（MAU）、收入結構的情況更為關注。

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編輯：麥德銘