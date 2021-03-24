【快手股價】快手去年經調整淨虧損79億元勝預期 股價績後挫一成（第三版）

▲ 快手去年經調整淨虧損79億元，勝預期。

快手科技 （01024） 公佈，去年收入增長5成至587.76億元（人民幣，下同），公司列帳虧損為1166億元，非國際財務報告準則經調整淨虧損79.49億元，好於市場預期的93億元。快手為本周4家公布業績的大型科技股打頭陣，惟快手科技股價績後低開3.3%，開報291.4元，再次回落至300元水平以下，早段跌幅擴大至一成，低見270元，成交10.2億元。

事實上，快手今年初上市時，在招股書已披露去年業績大致表現，估計列帳虧損不多於1,167億元，折合近1400億港元，主要受累可轉換可贖回優先股上市後自動轉換為普通股，帶來單次特殊非現金虧損。

快手去年日活增長51%至2.646億

快手應用的營運數據方面，上季平均日活躍用戶為2.713億，平均月活躍用戶為4.757億，分別按年增長31%、23%。每位日活躍用戶日均使用時長為89.9分鐘，按年增加13.9分鐘。上季的電商交易總額達到1771億元，按年增加逾3倍。

綜合全年，快手平均日活躍用戶增51%至2.646億，平均月活躍用戶增長46%至4.811億。電商交易總額為3812億元，增加近5.4倍。

快手創辦人、CEO宿華表示，快手平台短視頻+直播的形式仍有廣闊的增長空間，公司仍將致力於拓展用戶，主要會通過針對不同用戶群體深度運營內容、開拓小劇場等內容形式、引進主播明星等方式實現。

上季營銷服務收入首超直播

快手表示，線上視頻廣告市場前景廣闊，而線上營銷服務是支持集團長期發展的核心戰略業務之一，龐大且高度參與的用戶社區使快手平台對廣告商的吸引力日益增強。去年第四季線上營銷服務成為集團最大收入來源，收入佔比首次超過直播業務的貢獻。

單計去年第四季，快手線上營銷服務收入按年增長1.7倍至85億元，直播收入跌7%至79億元，包括電商業務的其他業務收入增長超過8倍至16.9億元。

至於海外業務，宿華表示今年將有選擇進行海外業務佈局，圍繞用戶需求、創作等提升APP的體驗，但海外業務仍處於很早期的階段，尚未大力開展商業化，亦沒有收入貢獻。

快手獲大行看好升幅，有大行予目標價400【下一頁】

若以經營業績計算，快手去年經營虧損103.2億元，與公司早前估計的104億元相若，相對2019年經營利潤6.89億元，轉盈為虧。快手於去年首3季已錄經營虧損89億元。

綜合逾20家券商最新估算，市場平均預期快手科技去年經調整虧損約93億元，全年營收按年增50%至585.82億元，上季營收按年升51%。由於快手科技目前尚未穩定獲得盈利，券商對快手在月活躍人數（MAU）、收入結構的情況更為關注。

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（第二版新增公司業績；第三版新增管理層評論）

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編輯：麥德銘、陳健婷