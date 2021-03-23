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【業績│內險股】中國太平去年純利跌27% 全年新業務價值下跌

股市 13:31 2021/03/23

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以港幣計算，中國太平全年新業務價值按年跌16.4%，為87.84億元。

中國太平 （00966） 周一（22日）公佈業績，受中國稅收政策變化影響，集團去年純利為65.49億元，按年跌27.3%；總保費收入按年升4.7%至2335億元；集團擬派末期息，每股0.4元，按年升33.3%。

中國太平午後升2.5%，現報16.4元，成交3.8億。

保費收入方面，集團去年總保費收入按年升4.7%至2335億元；太平人壽原保險收入按年增長2.8%；太平財險原保費收入按年增長4.5%，勝於市場平均表現；太平養老養老金管理資產餘額按年增50.4%至5684億人民幣。截至去年12月底，總資產為1.17萬億元，按年增長27.1%。

境內壽險業務新業務價值下降，以港幣計算，全年新業務價值為87.84億元，按年跌16.4%；以人民幣計算，去年則跌21.5%至73.9億元人民幣。不過，太平保險董事長王思東指，去年新業務價值下跌主要受上半年表現拖累，以人民幣計算，期內新業務價值按年跌57.1%，惟下半年表現已轉好，新業務價值按年升34.8%。

境外保險業務方面，太平香港保費收入按年增長11.7%，太平新加坡及印尼保費收入則分別按年增長58.7%及14.5%。

展望未來，王思東表示，太平保險將加大科技創新，推出更多線上智能工具。他指，去年已有約34萬人使用早前推出的智能平台，集團今年將陸續推進海外財險核心系統建設，加強線上與線下發展。

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編輯﹕賴奕羚

港股 保險公司 中國 中國太平（00966） 新業務價值
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