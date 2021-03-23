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今日推介中海物業｜滙豐、德昌電機、港交所、微盟及美團最新部署（立即觀看）

股市 13:35 2021/03/23

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恒生指數中午收報28545點，跌339點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中海物業 （02669） ，另亦會分析滙豐控股 （00005） 、德昌電機控股 （00179） 、港交所 （00388） 、微盟集團 （02013） 及美團 （03690） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：http：//bit.ly/3p3D5ny

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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