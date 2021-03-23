數字人民幣多維度加速

自2020年4月數字人民幣的首個試點應用場景落地，其推廣速度與廣度大幅超出市場預期，目前已累計向公眾發放1.5億元。筆者認為，當前數字人民幣已進入衝刺階段，將在時間和空間多維度加速服務於數字中國的建設。

第一，落地時間或將提前。去年央行官方表述提及，「數字人民幣將先行在深圳、蘇州、雄安、成都及未來的冬奧場景進行內部封閉試點測試，正式推出尚無時間表」。由此，市場普遍預期數字人民幣將在2022年冬奧期間或之後全面落地。然而，在今年年初的地方兩會中，數字人民幣被列入2021年的多地政府工作計劃。此外，2月6日，北京圍繞冬奧消費全場景，主辦了「數字王府井，冰雪購物節」數字人民幣試點活動，某種程度上提前布局了冬奧的數字支付場景。因此從時間綫上，數字人民幣的推出時間表可能大幅提前。

第二，物理空間壓縮。在近期試點中，數字人民幣硬錢包和可穿戴設備芯片錢包成為熱門話題，也引發市場對於數字人民幣推動硬軟設備更新換代的高期待。但可穿戴手環等硬件錢包只可作為數字人民幣在特定場景下的的補充，其主形式仍要以安全便攜為首要考慮，即在保證中國技術自主可控前提下與智能手機融合。目前，中國在手機內置安全芯片的研發實力仍相對不足，基於NFC生態的安全芯片實現國產化改造的難度較大，而中國5G超級SIM卡已能採用中國自主研發的金融級安全芯片。由此，數字人民幣在物理形式上將盡可能樸素務實，在符合中國金融理性的方向上加速推進。通過手機SIM卡實現「碰一碰」以及應用軟件在綫支付，或是最主流的數字人民幣交易形式。

第三，虛擬空間拓展。央行將數字人民幣的主要功能定位為替代M0，覆蓋日常小額支付場景。但從長遠角度看，如何與區塊鏈全程可追溯的特性結合，從而解決企業之間的支付與互信問題也將成為數字人民幣的使命。3月1日，北京微芯區塊鏈與邊緣計算研究院與中國人民銀行數字貨幣研究所簽署戰略合作協議，雙方將基於中國首個自主可控的區塊鏈軟硬件技術體系「長安鏈」，推進數字人民幣企業應用。數字人民幣的推出並不止於對個體支付領域的改造，而更意在新型金融基礎設施的搭建，推動實體經濟高質量發展，為數字經濟培育壯大新動能。

展望未來，數字人民幣全程可追溯的特性與區塊鏈耦合，可編程性則為5G、AI等數字化技術的運用與疊加拓展了空間，或將重構數字經濟世界的交換體系，激發數字經濟的新一代潛能。

