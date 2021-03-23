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【逆市擴張】Popeyes炸雞連鎖店擬年內進軍英國　預期十年內增設350間店

商業 15:21 2021/03/23

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美國炸雞連鎖快餐店Popeyes將在2021年底之前在英國開設第一間餐廳，並計劃在未來十年內在當地再開設數百間餐廳。

疫情下英國經濟狀況疲弱，但無阻海外品牌進軍當地市場。美國炸雞連鎖快餐店Popeyes將在2021年底之前在英國開設第一間餐廳，並計劃在未來十年內在當地再開設數百間餐廳。

【逆市擴張】壽司郎屯門店2月26日開幕　再傳DONKI屯門市廣場開新店

Business Insider報道，Popeyes計劃在2031年之前在英國開設350間餐廳。Popeyes母公司Restaurant Brands International國際總裁David Shear指，尚未確定首間餐廳的地點，但是預期分店將分佈在郊區和市中心。

事實上，繼在西班牙、瑞士和土耳其開店後，英國將成為Popeyes的第四大歐洲市場，該品牌已經在29個國家或地區有3400多間餐廳。亞洲方面，Popeyes於5月在中國開設了首間餐廳，並計劃在中國進行大規模擴張，另也在巴西開設了餐廳，並計劃在墨西哥開設數百間門店。

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責任編輯：蘇穎琪

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