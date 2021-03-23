【三星新機接棒】三星下半年疑主推雙摺疊式手機　取代2021 Galaxy Note系列

▲ 據《日經亞洲》引述消息人士指出，三星下半年將發布 Galaxy Z Flip 和 Galaxy Z Fold 後繼機型，以及正在研發雙摺疊式（double-folding）手機，把重心全力放在摺疊手機產品線。

全球芯片缺貨荒持續，早前有消息指，三星（Samsung）或因芯片供應鏈受影響，跳過發布2021款的Galaxy Note系列手機。不過據《日經亞洲》引述消息人士指出，三星下半年將發布 Galaxy Z Flip 和 Galaxy Z Fold 後繼機型，以及正在研發雙摺疊式（double-folding）手機，把重心全力放在摺疊手機產品線。

報道指，三星已為該雙摺疊式（double-folding）手機的雙轉軸設計申請多項專利，最快可能在今年底面世。消息人士稱，三星去年決定停產Galaxy Note系列，希望藉由價格更高、設計獨特的摺疊手機吸引市場目光，賺取更多利潤。而三星已設定積極的內部營運目標，將大幅提升摺疊智慧手機產量，令全年出貨量超過1千萬部，追趕Galaxy Note系列手機出貨量，成為取代暢銷Galaxy Note系列的接棒機種。

消息人士又提到，三星每年上半年及下半年分別推出Galaxy S及Galaxy Note系列，但兩者設計過於接近，因此考慮以摺疊手機明顯區隔。

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三星摺機去年市佔近9成 分析師：將成為2022年市場主流

另據外媒CNBC早前報道，里昂證券（CLSA）資深分析師Sanjeev Rana認為，摺疊手機將由2022年開始成市場主流，而三星在此領域有先行者的優勢。摺疊手機將在未來幾年，成為三星智能手機業務的重要營收來源。

市場研究公司Display Supply Chain Consultants（DSCC）去年12月發表報告指，以全球出貨量計算，三星的2020年全球摺疊手機市佔率高達88%。

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責任編輯：張寶燕