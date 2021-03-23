  • 19°C
香港時間 : 2021323日 (二) 13:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【三星新機接棒】三星下半年疑主推雙摺疊式手機　取代2021 Galaxy Note系列

科技 13:27 2021/03/23

分享：

據《日經亞洲》引述消息人士指出，三星下半年將發布 Galaxy Z Flip 和 Galaxy Z Fold 後繼機型，以及正在研發雙摺疊式（double-folding）手機，把重心全力放在摺疊手機產品線。

全球芯片缺貨荒持續，早前有消息指，三星（Samsung）或因芯片供應鏈受影響，跳過發布2021款的Galaxy Note系列手機。不過據《日經亞洲》引述消息人士指出，三星下半年將發布 Galaxy Z Flip 和 Galaxy Z Fold 後繼機型，以及正在研發雙摺疊式（double-folding）手機，把重心全力放在摺疊手機產品線。

報道指，三星已為該雙摺疊式（double-folding）手機的雙轉軸設計申請多項專利，最快可能在今年底面世。消息人士稱，三星去年決定停產Galaxy Note系列，希望藉由價格更高、設計獨特的摺疊手機吸引市場目光，賺取更多利潤。而三星已設定積極的內部營運目標，將大幅提升摺疊智慧手機產量，令全年出貨量超過1千萬部，追趕Galaxy Note系列手機出貨量，成為取代暢銷Galaxy Note系列的接棒機種。

消息人士又提到，三星每年上半年及下半年分別推出Galaxy S及Galaxy Note系列，但兩者設計過於接近，因此考慮以摺疊手機明顯區隔。

【供應鏈缺貨荒】新iPhone面臨生產中斷危機！全球晶片短缺問題延燒　衝擊三星屏幕供應

【Samsung發布會】三星推中高檔機皇　Samsung Galaxy A52 5G即將登陸香港

三星摺機去年市佔近9成　分析師：將成為2022年市場主流　

另據外媒CNBC早前報道，里昂證券（CLSA）資深分析師Sanjeev Rana認為，摺疊手機將由2022年開始成市場主流，而三星在此領域有先行者的優勢。摺疊手機將在未來幾年，成為三星智能手機業務的重要營收來源。

市場研究公司Display Supply Chain Consultants（DSCC）去年12月發表報告指，以全球出貨量計算，三星的2020年全球摺疊手機市佔率高達88%。

【智能手錶】搶先Apple Watch發布！傳三星在本年第2季推Galaxy Watch 4

責任編輯：張寶燕

相關文章

【蘋果被控侵權】Netflix、Google會是下一位？美法院判蘋果賠償24億元
2021/03/22
【蘋果被控侵權】Netflix、Google會是下一位？美法院判蘋果賠償24億元
【科技趣聞】實體紙筆做筆記較能刺激記憶　勝過以觸控筆書寫
2021/03/22
【科技趣聞】實體紙筆做筆記較能刺激記憶　勝過以觸控筆書寫
【重返戰場】特朗普擬開創自家社交平台　料三個月內登場
2021/03/22
【重返戰場】特朗普擬開創自家社交平台　料三個月內登場
【華為新商機】傳華為向蘋果三星等設備商　收取5G專利使用費　每部電話2.5美元
2021/03/17
【華為新商機】傳華為向蘋果三星等設備商　收取5G專利使用費　每部電話2.5美元
創新科技及應用 科技產品 Samsung 硬件 Galaxy Note Galaxy S 智能手機 晶片

下一篇文章

【小米春季發布會】雷軍更新：下周一推小米11 Pro及小米11 Ultra　挑戰「Android機皇」稱號
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【每日焦點】小米確認下周舉辦春季新品發布會　LG手機或步入歷史？
【每日焦點】小米確認下周舉辦春季新品發布會　LG手機或步入歷史？
【網絡安全隱患】Android手機最佳防毒App　外媒公布實測結果
【網絡安全隱患】Android手機最佳防毒App　外媒公布實測結果
【LG動向】傳LG協商失敗　將直接關閉手機業務
【LG動向】傳LG協商失敗　將直接關閉手機業務
【入門手機】小米旗下紅米Redmi 9T登陸香港　售$1199
【入門手機】小米旗下紅米Redmi 9T登陸香港　售$1199
【蘋果動向】iPhone 12隨機不附上充電器　巴西向蘋果徵罰款
【蘋果動向】iPhone 12隨機不附上充電器　巴西向蘋果徵罰款
【WFH】9GAG全面遙距工作　員工熟悉數碼工具助無縫轉換
【WFH】9GAG全面遙距工作　員工熟悉數碼工具助無縫轉換