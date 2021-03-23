【社交平台】Telegram學Clubhouse？新增頻道語音聊天功能

▲ Telegram近日也正式推出如Clubhouse般的頻道及自家群組語音聊天功能，改善語音聊天體驗。

語音社交平台Clubhouse近日全球爆紅，不少社交平台紛紛推出推出語音聊天功能反擊。繼抖音、Instagram及Twitter，Telegram近日也正式推出如Clubhouse般的頻道及自家群組語音聊天功能，改善語音聊天體驗。

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Telegram近日在最新的更新中，加入了Voice Chat 2.0功能。Telegram頻道管理員可以在開啟聊天室後，在畫面右上角點擊「開始語音聊天」便可以開始聊天。與Clubhouse相似，Channels成員可以使用舉手功能表示他們想講話，管理員便會看到一個動畫，再決定是否允許成員説話。

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同時，管理員也可隨時更改Voice Chat的標題，並發布連結邀請其他用家加入。而且Telegram更允許管理員記錄語音聊天中的內容，並將內容發佈到頻道中，讓錯過了Voice Chat的成員也可以收聽。

值得一提的是，Telegram的Voice Chat功能可以跨平台使用，iOS，Android及Windows用戶均可使用，相對只支援iOS的Clubhouse更加方便使用。

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責任編輯：曾曉汶