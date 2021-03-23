【移民新西蘭】政府調高貸款上限 助首置者上車

新西蘭一直是港人移民升學的熱門地方，過往不少港人移民後亦會在當地購入物業。新西蘭近期樓價不斷上升，新西蘭政府因應不少人無法上車情況，宣佈將動用數十億新西蘭元為樓市降溫。新西蘭將提升首次置業人士貸款上限，但當地官員承認，新西蘭的住房危機仍需時間解決。

新西蘭樓價在一年內上漲了23%，遠遠超過了當地工資的增長，高昂的樓價令一眾年輕和較低收入人士無法入市。新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）周二（23日）宣佈了政府將動用數十新西蘭美元，解決該國樓市危機，以及打擊投機活動。

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措施包括，從4月1日起，單身首次置業人士的首次購房補助及貸款金額，將由85,000新西蘭元（約46.8萬港元）提升至95,000新西蘭元（約52.4萬港元）。而兩人或以上一同購買，則由13萬新西蘭元（約71.6萬港元）提高至15萬新西蘭元（約82.7萬港元）。

阿德恩承認新西蘭住房危機存在時間已久，需要時間扭轉局面，新措施亦非「靈丹妙藥」（silver bullet）。阿德恩指很多項指標反映出，新西蘭經濟和樓市存在危險的泡沫。

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得益於新西蘭低利率政策和疫情後經濟的復甦，新西蘭樓市交投旺盛，吸引不少投資者入市。直至2020年，已經有1.5萬人擁有5處甚至更多的房產。財長羅伯遜（Grant Robertson）宣佈，為抑制投資者急速轉售住宅加劇炒風，將獲得稅收抵免的投資持有時間，由5年延長至10年，但新建房屋將會被豁免。

責任編輯：李俊儀