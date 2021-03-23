【業績│地產股】嘉華國際去年核心盈利升12%末期息14仙　對中港樓市需求仍然樂觀

▲ 嘉華國際去年核心盈利升12%末期息14仙。圖為主席呂志和。

嘉華國際 （00173） 公布，去年核心盈利升12%至35.42億元，列帳盈利則升3.8%至32.68億元。末期息維持14仙。嘉華指，儘管業務環境挑戰重重，集團對香港和內地物業市場需求，依然保持樂觀，料香港將受惠於進行中的疫苗接種計劃及內地快速的經濟復甦，未來將繼續審慎挑選於香港、珠三角及長三角地區的業務機遇，補充土地儲備。

截至去年底，嘉華已簽約之應佔銷售約為115億元，主要來自香港嘉峯匯及嘉熙、上海嘉御庭第三期及嘉濤灣、東莞嘉譽灣及星際灣、江門嘉華新都匯以及中國內地的合營項目。已簽約但未確認之應佔銷售約為105億元。

嘉華認為，隨大部分已發展國家陸續推出疫苗接種計劃後，全球商業信心正逐步恢復，可望於下半年開始復甦，但中美關係和地緣政治局勢的不明朗因素，有可能拖慢全球復甦步伐。

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編輯：陳韻妍



