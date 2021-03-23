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【業績│內需股】中國食品去年多賺19%　末期息增1倍至10.6仙　午後股價漲5%

股市 14:31 2021/03/23

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中國食品去年純利約5億元，按年增加19.4%。

中國食品 （00506） 公布，去年純利按年增加19.4%至4.99億元（人民幣，下同）；收入為172.5億元，按年升0.4%；毛利率增加3.1個百分點至39.6%。派末期息8.9分，相當於10.6港仙，較上年同期增加1倍。

中國食品午後轉升，現價報3.24元，漲4.85%，成交940萬元。

期內，經調整EBIT按年增長21.2%至12.4億元，經調整EBITDA按年上升17.6%至18.2%。

中國食品表示，2020年全年收入按年基本持平，銷量略低於去年同期，分別按年增長0.4%和下降2.9%。年內主要原材料綜合採購成本按年有所下降，主要由於切片受國際油價走低而有較大節約，加上高毛利產品銷量增長及包裝結構改善，毛利率同比有顯著提升。與此同時，公司注重資本性支出與經營性現金流的管理 ，逐步降低財務費用，加上年內錄得一次性激勵收入，利潤率高於去年水平。

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編輯：陳華

港股 業績公布 中國食品（00506）

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