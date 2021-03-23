▲ 【業績│體育用品股】361度國際去年少賺4%、不派息 鞋類產品銷量跌逾7%

體育用品股361度國際 （01361） 公布，去年純利下跌4%至4.15億元（人民幣，下同），營業額亦跌9%至51.27億元，鞋類産品及服裝産品分別貢獻40.7%及39.0%。361度指，疫情對經營活動造成的影響以及未來的不確定性，決定不派末期息。361度去年毛利率下降2.4個百分點至37.9%，毛利跌14.4%至19.43億元。

受疫情的不利影響，361度核心產品（即鞋類、服裝及配飾）去年銷售分別錄得按年減少12.8%、2.8%及47.3%。期內超過95%的春季、夏季、秋季及冬季產品已交付且確認相應收益。餘下5%主要為冬季產品，並已於今年初交付。

惠譽指361度業績逐漸走出疫情困境，詳見【下一頁】

鞋類、服裝及配飾的平均批發價分別下降5.7%、18.1%及35.5%，主要由於去年因疫情導致不利市況下支持分銷商，對所有產品線的現有產品分銷商下調平均批發售價。鞋類產品的銷量減少7.5%，服裝產品的銷量增加18.8%，主要由於售價大幅下調推高回顧年度的銷量。

海外業務方面，收益減少45.9%至7140萬元人民幣，佔集團總收益約1.4%。

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編輯：陳韻妍