【HSBC滙豐】王冬勝﹕疫情對全球經濟衝撃未完全浮現 　疫苗無助結構問題

▲ 王冬勝指，明白香港年青人未必了解大灣區潛力，但呼籲他們對大灣區保持開放心態。

滙豐HSBC （00005） 亞太區行政總裁王冬勝今日（23日）出席研討會時表示，疫情對全球經濟造成的衝撃或未完全浮現。王冬勝指，儘管新冠疫苗現時於各地推出，但疫苗無助解決現時的經濟結構性問題。王冬勝警告，現時不少主要發達國家利率為零，部分國家負債表數字不斷攀升，或為金融危機埋下伏線。

香港去年12月至2021年2月失業率達至7.2%，創16年以來新高。王冬勝指，失業率持續惡化，今年暑假將有2至3萬名大學生畢業，情況令人憂慮。他認為港府早前推出短期保就業計劃，仍未能解決香港產業結構單一問題。

王冬勝建議大灣區推「單一通行證制度」，詳情可見﹕【下一頁】

王冬勝指，香港應把握大灣區機遇，並指大灣區人口為接近香港10倍，其經濟體系規模約為全球第12大經濟體系，認為大灣區擁有一定的人口和財富基礎，除了有利消費行業增長外，大灣區的製造業優勢亦能為本港產業鏈注入新動力。同時，本港青年亦可往大灣區發展，解決大灣區高端人才供應不足問題，認為大灣區不是口號，籲港人「不要一開始就說不想去」。

王冬勝指，明白香港年青人未必了解大灣區潛力，但呼籲他們對大灣區保持開放心態。他指，滙豐在「大灣區青年就業計劃」中已開放100個職位，當中涵蓋不同部門，並跟本地大學合作推出大灣區獎學金。

王冬勝建議，政府應考慮推出一站式大灣區生活資訊平台，讓香港人更全面認為大灣區，並加快推進兩地專業資格認證制度，推動人才流通。

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編輯﹕賴奕羚