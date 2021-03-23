【AR遊戲】任天堂夥Pokémon GO開發商合作　開發AR遊戲

▲ 任天堂(Nintendo)與Pokémon GO的開發商Niantic合作，共同開發AR遊戲。

近年擴增實境 (AR) 遊戲深受玩家喜愛，任天堂(Nintendo)與Pokémon GO的開發商Niantic，達成了長期協議，共同開發AR遊戲。

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《彭博社》報道，他們將首先在今年發布以Pikmin為主題的遊戲，並由Pokémon GO設計者野村達雄操刀。而Pikmin是任天堂資深遊戲開發人Shigeru Miyamoto在2001年創建的解謎系列遊戲。

在此次合作下， Niantic將成為任天堂的第４個手遊開發合作夥伴。自2016年以來，任天堂與其合作夥伴DeNA Co、Cygames Inc.和Line Corp.合作開發了近10款手遊。

Ace Research Institute的分析師Hideki Yasuda表示，是次合作可能有助於解決投資者對任天堂無法在手遊市場獲利的疑慮。他又指，在所有與任天堂相關的手遊中，以和 Niantic 合作的Pokémon GO最為成功，不過當時任天堂分成比例較低，故如今雙方合作後，任天堂有望藉手遊業務中獲得收入增長。

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責任編輯：蘇穎琪