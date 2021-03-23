【港股追蹤】京東8億美元增持 內地速遞平台達達股權 成為控股股東

京東（09618）發公告指，其子公司與內地即時配送及零售平台達達（美：DADA）訂立股份購買協議，京東同意投資達達發行價值8億美元的普通股。交易完成後，京東將持有達達約51%的已發行流通股份，並預計將達達的財務業績併入京東的合併財務報表中。京東現跌1.8%，報322元，成交2.6億元。

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京東指，增持達達將有助雙方加速拓展即時零售、即時配送及全渠道領域合作。並預計有助公司進一步多元化零售服務，幫助合作夥伴優化運營效率，同時為消費者帶來更好的服務。京東交易的每股購買價格等於3月19日達達普通股的收市價，即29.3美元。並且京東已同意於交易完成後六個月內不會出售、轉讓或處置於交易中獲得的任何股份。

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昨晚達達美股曾急升14%，上試33.4美元，全日升4.1%，收報30.5美元；京東（美：JD）則跌0.02%，收報84.97美元。

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