【小米發布會】小米發布會一分為二　小米11 Ultra 5999元人民幣起、小米11 Pro 4999元人民幣起（不斷更新）

小米 （01810） 周一晚上7時半舉行小米春季新品發布會，小米連日在社交媒體造勢，號稱整個小米春季新品發布會將有5個「全球首發」的重磅新品，自詡展現小米「黑科技」。不過，小米發布會新品太多，發布會「一分為二」，周一近兩小時僅發布「小米11 Pro」、「小米11 Ultra」，至於新一代使用液態鏡頭的「小米MIX」、2014年起研發的自研芯片「澎湃芯片」預訂周二晚下午7時半發布。

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【21：25】小米發布會結束

【21：23】今晚22：00訂金預售，4月2日10：00全渠道首賣。而小米11 青春版則於4月16日首賣。

【21：21】微信「搜一搜」小米11，關注「小米公司」公眾號，每小時送小米手環6，連續送24小時。

【21：20】小米手環6可以做到14天的超長續航、支持磁吸充電、50米的防水，首價229元人民幣。支持多功能NFC版本，售價279元人民幣。

【21：15】小米正式發布小米手環6，有6種顏色，採用1.56吋AMOLED跑道形全面屏，準備超過130款全面屏錶盤。有運動模式自動識別功能；以及全方位身體健康監測功能，包括血氧監測等功能。

【21：10】小米 11青春版採用AMOLED柔性屏幕，極窄邊框和極小下巴、專業原色屏、立體聲雙揚聲器，搭載驍龍780G處理器。售價2299元人民幣起。

【21：00】小米 11青春版採用AG磨砂玻璃，號稱完全不沾指紋。一共6款顏色：水藍色、櫻花蜜粉、白色、黑色、綠色、黃色。

【20：55】小米發布小米 11青春版，為史上最輕薄的小米手機，專為喜歡輕薄型手機的年輕人而準備，重量為159克，厚度為6.81mm，電量為4250mAh。

【20：50】小米11 Ultra採用電池容量5000mAh，支持67W有綫及無綫快充，支持IP68專業防水防塵。一共有3款，售價5999元人民幣起。

【20：49】雷軍：小米11 Ultra為拍照、廣角、視頻的三冠王，拍攝效果堪比一部專業的相機。小米11 Ultra含義：不斷向上探尋手機攝像天花板，小米11 Ultra絕對稱得上「巔峰影像、安卓之光」。

【20：24】小米11 Ultra共兩種顏色：黑石及白色。支持GN2，支持全8K拍攝、64點激光對焦。擁有長焦鏡頭、超廣角鏡頭。開發適合專業導演用的影像功能：多攝像頭全開、多機聯合錄影。

【20：21】小米正式發布超大杯小米11 Ultra。

【20：18】小米11 Pro共3款，售價4999元人民幣起。

【20：14】小米11 Pro為首款支持WIFI 6增強版。小米發布小米路由器AX9000，有專屬的電競頻段，有12根高增益天綫和12路信號放大器，定價999元人民幣。

【20：10】小米11 Pro支持IP68級專業防水防塵。

【20：00】小米11 Pro擁有1300萬像素超廣角鏡頭，以及800萬像素、50倍變焦的潛望式長焦鏡頭。支持8K視頻錄製和1920幀的慢動作拍攝。

【19：56】小米11 Pro攝像性能：全球首發GN2傳感器，5000萬像素，支持雙原生ISO融合技術，擁有接近1/1.2英吋的超大底，是蘋果iPhone 12的5倍大。擁有8P鏡頭和全像素全向8核對焦技術。

【19：52】小米發布多線圈無綫快充板，一共含有19個充電綫圈，設備無論怎麼放都可以充電。

【19：50】小米發布80W的無綫充電座套裝，只需499元人民幣。

【19：46】採用硅氧負極電池，支持67W有綫及無綫快充，36分鐘即可充滿電。

【19：41】小米11 Pro全球首發全相變散熱技術，擁有強大的散熱系統，手機電池容量5000mAh續航能力強：重度使用5小時。

【19：40】小米11 Pro採用驍龍888處理器。

【19：37】小米11 Pro手機採用AMOLED四曲面柔性屏，防刮性能為上一代的2倍，屏幕尺寸為6.81英吋，採用新一代E4發光材質，擁有頂級的色准、對比度、飽和度等顯示效果，支持10億色真彩顯示。

【19：35】小米發布安卓機皇小米11Pro，有3种顏色分別有綠色、紫色、亮黑色。

【19：30】小米發布會現在開始。

小米春季新品發布會舉行前夕，內地傳媒發布雷軍最新專訪內容，雷軍喊話「小米要做高端產品，小米手機售價要上萬」，但未有提及何時達到新目標。

雷軍在專訪中稱：

現在我們要做一個高端產品，小米手機要上一萬元（人民幣），大家都覺得怎麼可能？你是不是變了？一萬元手機不是因為定價一萬，是因為科技含量遠不止一萬。

雷軍在去年曾表示，自己進軍製造業的目標，是改變國貨被看不起的刻板印象，但小米創業10年還是被打上中低端的標籤，對此很鬱悶。

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小米上周起不斷在社交媒體造勢，上周五（26日）公布「我們做了個小芯片」，並附上「我心澎湃」海報。小米以往公布2014年起研發「澎湃芯片」，但一直未有大規模手機產品上使用，其後小米承認2017年遇上巨大困難，但2020年中雷軍再指，未有放棄「澎湃芯片」計劃。

小米上周四（25日）公布，事隔逾兩年，小米將會更新「小米MIX」產品系列，並會首發「液態鏡頭」，形容液態鏡頭如在手機鏡頭裡裝入了「人眼晶狀體」，用薄膜包裹可流動液體的方式替代了傳統光學鏡片，實現了焦距和焦點的變化，能達到「近可顯微，遠可長焦」的效果，同時具備高透光率，超低色散和耐極端環境等特性。

雷軍早前以「BIG NEWS」來預告小米春季新品發布會的時間。

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