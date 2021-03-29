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【小米發布會】小米發佈安卓機皇小米11 Pro（不斷更新）

Hot Talk 19:31 2021/03/29

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小米 （01810） 今日晚上7時半舉行小米春季新品發布會，小米繼續在社交媒體造勢，繼小米董事長雷軍微博宣傳「小米11 Pro」、「小米11 Ultra」將登場後，小米再指會上將公布新一代使用液態鏡頭的「小米MIX」也會登場，自2014年起研發的自研芯片「澎湃芯片」也將登場。小米號稱，整個小米春季新品發布會將有5個「全球首發」的重磅新品，自詡展現「黑科技」。

【20：00】

【19：56】小米11 Pro攝像性能：全球首發GN2，超級大底，接近1英吋，是iPhone 12 pro的5倍，5千萬像素。全像素全向8核對焦。

【19：52】小米發布多線圈無綫快充板，一共含有19個充電線圈，設備無論怎麼放都可以充電。

【19：50】小米發佈80W的無綫充電座套裝，只需499元人民幣。

【19：46】採用硅氧負極電池，67W無綫快充，36分鐘充電100%。

【19：41】小米11 Pro擁有強大的散熱系統，手機電池容量5000mAh續航能力強：重度使用5小時。

【19：40】小米11 Pro採用驍龍888處理器。

【19：37】小米11 Pro手機採用AMOLED四曲面柔性屏，防刮性能為上一代的2倍，四曲面的保護膜，隨包裝附送抗菌的保護膜。

【19：35】小米發佈安卓機皇小米11Pro，3种顏色分別有綠色、紫色、亮黑色。

【19：30】小米發佈會現在開始。

小米春季新品發布會舉行前夕，內地傳媒發布雷軍最新專訪內容，雷軍喊話「小米要做高端產品，小米手機售價要上萬」，但未有提及何時達到新目標。

雷軍在專訪中稱：

現在我們要做一個高端產品，小米手機要上一萬元（人民幣），大家都覺得怎麼可能？你是不是變了？一萬元手機不是因為定價一萬，是因為科技含量遠不止一萬。

雷軍在去年曾表示，自己進軍製造業的目標，是改變國貨被看不起的刻板印象，但小米創業10年還是被打上中低端的標籤，對此很鬱悶。

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小米上周起不斷在社交媒體造勢，上周五（26日）公布「我們做了個小芯片」，並附上「我心澎湃」海報。小米以往公布2014年起研發「澎湃芯片」，但一直未有大規模手機產品上使用，其後小米承認2017年遇上巨大困難，但2020年中雷軍再指，未有放棄「澎湃芯片」計劃。

小米上周四（25日）公布，事隔逾兩年，小米將會更新「小米MIX」產品系列，並會首發「液態鏡頭」，形容液態鏡頭如在手機鏡頭裡裝入了「人眼晶狀體」，用薄膜包裹可流動液體的方式替代了傳統光學鏡片，實現了焦距和焦點的變化，能達到「近可顯微，遠可長焦」的效果，同時具備高透光率，超低色散和耐極端環境等特性。

雷軍早前以「BIG NEWS」來預告小米春季新品發布會的時間。

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