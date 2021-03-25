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【小米手機】小米11 Pro發布前雷軍受訪喊話　「小米手機要上萬元」

Hot Talk 14:43 2021/03/25

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小米 （01810） 集團董事長雷軍本周在微博宣布，「小米11 Pro」及「小米11 Ultra」將於下周一（3月29日）登場，並將會挑戰「安卓機皇」的稱號。小米下周一晚上7時半舉行小米春季新品發布會舉行前夕，內地傳媒發布雷軍最新專訪內容，雷軍喊話「小米要做高端產品，小米手機售價要上萬」，但未有提及何時達到新目標。

雷軍在專訪中稱：

現在我們要做一個高端產品，小米手機要上一萬元（人民幣），大家都覺得怎麼可能？你是不是變了？一萬元手機不是因為定價一萬，是因為科技含量遠不止一萬。

雷軍在去年曾表示，自己進軍製造業的目標，是改變國貨被看不起的刻板印象，但小米創業10年還是被打上中低端的標籤，對此很鬱悶。

小米周受資跳槽字節跳動、小米：家庭原因，可見【下一頁】

小米料今年智能手機業務高增長 芯片短缺情況仍持續，可見【下一頁】

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雷軍早前以「BIG NEWS」來預告小米春季新品發布會的時間。小米手機周一在官方微博指，下周一「新小米新故事，當面講給你聽」，並稱若轉寄訊息，將有一次抽獎機會，「抽送1台#小米春季新品#​​​​」。

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港股 小米集團－W（01810） 微博 雷軍 小米

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