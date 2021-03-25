【小米手機】小米11 Pro、小米MIX下周登場用「液態鏡頭」　雷軍訪問：小米手機要上萬元

▲ 【小米手機】小米11 Pro發布前雷軍受訪喊話 「小米手機要上萬元」

小米 （01810） 下周一（3月29日）晚上7時半舉行小米春季新品發布會，小米繼續在社交媒體造勢，繼小米董事長雷軍微博宣傳「小米11 Pro」、「小米11 Ultra」將登場後，小米最新公布新一代「小米MIX」也會登場，並且使用「液態鏡頭」。小米春季新品發布會舉行前夕，內地傳媒發布雷軍最新專訪內容，雷軍喊話「小米要做高端產品，小米手機售價要上萬」，但未有提及何時達到新目標。

雷軍在專訪中稱：

現在我們要做一個高端產品，小米手機要上一萬元（人民幣），大家都覺得怎麼可能？你是不是變了？一萬元手機不是因為定價一萬，是因為科技含量遠不止一萬。

雷軍在去年曾表示，自己進軍製造業的目標，是改變國貨被看不起的刻板印象，但小米創業10年還是被打上中低端的標籤，對此很鬱悶。

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小米周四（25日）公布，事隔逾兩年，小米將會更新「小米MIX」產品系列，並會首發「液態鏡頭」，形容液態鏡頭如在手機鏡頭裡裝入了「人眼晶狀體」，用薄膜包裹可流動液體的方式替代了傳統光學鏡片，實現了焦距和焦點的變化，能達到「近可顯微，遠可長焦」的效果，同時具備高透光率，超低色散和耐極端環境等特性。

雷軍早前以「BIG NEWS」來預告小米春季新品發布會的時間。小米手機周一在官方微博指，下周一「新小米新故事，當面講給你聽」，並稱若轉寄訊息，將有一次抽獎機會，「抽送1台#小米春季新品#​​​​」。

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