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梅根唔熟程序亂解讀？ 英媒揭真正結婚日期

環球社會熱點 12:15 2021/03/23

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英國哈里王子與夫人梅根早前接受美國名嘴奧花雲費訪問，梅根透露在舉行王室婚禮前三天已註冊結婚。但外媒取得哈里與梅根的結婚證書副本，發現二人在行禮當天才正式註冊，反映梅根專訪內容不實。協助辦理哈里梅根的人員指，梅根的發言可能是對程序的不了解。

哈里梅根專訪逾90分鐘未曝光片段 英電視台有意播放 【下一頁】

哈里（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）於2018年5月19日在溫莎城堡舉行盛大婚禮，當時更成為全球熱話。但梅根於專訪中提及，她與哈里在婚禮舉行前3天，在肯辛頓宮諾丁漢別墅的後花園，在坎特伯雷大主教韋爾比（Justin Welby）見證下結婚。

英國《太陽報》 取得了哈里與梅根的結婚證書副本，列明二人的結婚註冊日期正是舉行婚禮當日，意味著與梅根於專訪透露內容有出入。

曾協助辦理哈里與梅根結婚證書的前首席文員博頓（Stephen Borton）確認，他們於2018年5月19日於溫莎城堡聖佐治教堂結婚，亦是數百萬人見證下的正式結婚議式，同時獲英國聖公會及法律承認。

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英國小報為揭梅根私隱 曾偷聘私家偵探起底 【下一頁】

博頓續指，他們不可能於諾丁漢別墅內結婚，因為那裡不是合法結婚場場地，而且沒有足夠的見證人。他認為梅根或者對結婚程序陌生，當日後花園交換的誓言亦非正式措辭，甚至是一場簡單的婚禮排練，但她卻指二人當日已成婚。

相反地，英女王於當年3月簽署官方文件，同意二人成婚，並列明結婚場地等細節，這表示溫莎城堡聖佐治教堂進行的婚禮才合乎《王家婚姻法》（Royal Marriages Act 1772）規定，屬合法及正式婚禮。

責任編輯：郭麗明

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