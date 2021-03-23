【業績|吉利】吉利汽車全年少賺32%減派息至0.2元人幣　成立電動車合資「極氪」、回A上市傳遇阻

▲ 【吉利175】吉利汽車回科創板傳遇阻 副總裁：一切以監管層批復為準

吉利汽車 （00175） 公布，去年盈利按年跌32%至55.3億元人民幣，建議每股派末期息0.2元人民幣，按年少20%，吉利中期業績並未發中期股息。吉利同時公布，與母企吉利控股成立合資公司，在中國成立的一家間接全資擁有的外商獨資企業在中國從事研發、採購及銷售包括「極氪（Zeekr）」品牌智能純電動汽車在內的電動出行相關產品，以及提供相關服務。

據吉利汽車通告，吉利汽車持有合資公司的51%股權、出資10.2億元人民幣，母企吉利控股就持有49%股權、出資9.8億元人民幣。

最新外電指，吉利汽車因高科技定位問題，令吉利汽車回科創板遇阻的報道。吉利控股副總裁楊學良表示，沒有進一步消息可提供，根據上市進程信息披露規範，一切以監管層批復為準。

吉利汽車於今日公布業績前，股價曾挫半成，半日股價跌4%，暫報23.2元，成交12.4億元。

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編輯：陳韻妍