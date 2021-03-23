【業績│吉利】吉利汽車全年少賺32%減派息、收跌7%　成立電動車合資「極氪」、回A上市傳遇阻

▲ 【吉利175】吉利汽車回科創板傳遇阻 副總裁：一切以監管層批復為準

吉利汽車 （00175） 公布，去年盈利按年跌32%至55.3億元（人民幣，下同），建議每股派末期息0.2港元，按年少20%，吉利中期業績並未發中期股息。吉利汽車同時公布，與母企吉利控股成立合資公司，在中國成立間接全資擁有的外商獨資企業在中國從事研發、採購及銷售包括「極氪（Zeekr）」品牌智能純電動汽車在內的電動出行相關產品，以及提供相關服務。

吉利汽車公布業績後，股價跌幅加劇，收跌6.6%，報22.55元，成交31億元。

據吉利汽車通告，吉利汽車持有合資公司的51%股權、出資10.2億元，母企吉利控股就持有49%股權、出資9.8億元。通告指，「極氪」合資企業會使用吉利和同系富豪汽車（Volvo）共同研發的電動車、浩瀚智能進化體驗架構（SEA）」，而吉利汽車總裁安聰慧將為「極氪」首席執行官，期望打造智能差異化電動汽車品牌。

吉利擬建高檔電動車品牌「Zeekr」 劍指Tesla，可見【下一頁】

吉利去年銷量按年跌3%至132萬輛，全年收益跌5%至921億元，期內平均出廠銷售價格按年相若。吉利表示，新產品的數量於未來數年將維持在高水平，會提高新能源和電氣化汽車的總銷量佔比，出口方面會擴大在東南亞、西歐新市場出口。

最新外電指，吉利汽車因高科技定位問題，令吉利汽車回科創板遇阻的報道。吉利控股副總裁楊學良表示，沒有進一步消息可提供，根據上市進程信息披露規範，一切以監管層批復為準。

吉利在最新公告重申，去年9月已獲科創板上市委員會批准，建議發行A股仍須待向中證監辦理登記並獲其批准，才可作實。

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編輯：陳韻妍