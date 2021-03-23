【資金流向】金管局余偉文：聲譽對維繫香港金融市場極為重要 未來持續做好對外溝通工作

▲ 金管局總裁余偉文今（23日）表示，要保留香港經濟實力，中小企為首要支援對象。

金管局總裁余偉文今（23日）出席一場研討會表示，要保留香港經濟實力，中小企為首要支援對象。他指，在新冠疫情下，去年「還息不還本」及其他銀行支援措施共支援了91,000個個案，當中包括中小企及個人客戶，涉及金額達8000億港元，預計計劃將會延長。另外，金管局將加快推出百份百擔保個人貸款計劃，以幫助失業人口。

余偉文指港滙轉弱與人大修改選舉制度無關，詳情可見﹕【下一頁】

余偉文指，本港金融業底子雄厚，銀行業資本充足率及壞帳率等指標相對其他市場理想，因托，本港金融業在疫情下仍能保持暢旺。他預計，內地機遇、金融科技和綠色科技將成為本港未來金融發展重點。

他表示，內地資本市場近年不斷開放，他對此表示歡迎。他指，近幾年來，他聽到外界不少聲音擔憂，內地若全面開放，國際資本將會繞過香港，直接投資內地市場。但他認為，在內地經濟體不斷擴大的時候，箇中過程需有水準的金融服務支持，預料香港金融業可因此受惠。

大灣區佈局方面，余偉文指，將爭取儘快落實「理財通」，預料「理財通」落實後，可為香港財富管理業帶來商機。他亦指，現時仍在跟央行商討推出債券通的南向通。

強調本港金融生態系統優良

余偉文亦指，聲譽對維繫香港金融市場極為重要，強調本港擁有優良的金融生態系統，聯匯制度仍然穩固，市場資金充裕，去年銀行存款上升，反映「走資講法不功而破」。

他指，為保持國際市場人士信心，金管局過去一年已向國際投資者以網絡研討會形式解釋香港情況，未來金管局將持續努力做好對外溝通工作。

虛銀開戶人數至今達58萬戶

金融科技方面，余偉文表示，金管局自2019年發出虛銀牌照，本港現時有8間虛擬銀行投入營運，為亞洲區內數量第一。開戶人數達58萬戶，存款規模達200億元，認為虛銀起步階段取得不錯成績。

展望未來，他指，擬2023年推出商業數據通，令企業可向銀行分享數碼足跡，獲得更便利的金融服務。在合規科技（RegTech）方面，余偉文表示，本港現時約有三分之一銀行有不同的合規科技方案，期望5年內將香港變成亞洲合規科技樞紐。

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編輯﹕賴奕羚