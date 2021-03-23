【新冠疫苗】夏威夷三人接種兩劑後確診 官員稱非百分百免疫

各國正加快新冠疫苗接種速度，外界關注各種疫苗有效率。美國夏威夷表示，錄得3宗已完成接種2劑接種後，仍然確診個案。夏威夷政府官員表示，出現確診並不代表新冠疫苗無效，但可以提醒民眾現在沒有一種新冠疫苗能夠為所有人提供保護，只是能為大部分人提供保護。有夏威夷醫生表示，確診個案代表民眾需繼續採取防疫措施。

夏威夷州衛生部證實，有三名公民在完成接種兩劑輝瑞（Pfizer）或Moderna疫苗後確診。據悉三人感染後並未出現任何重症症狀，亦未傳染給其他人。三名確診者中1人是歐胡島（Oahu）的醫護人員，於1月初完成接種疫苗接種，並在2月飛往美國多個城市，返回歐胡島後確診。

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夏威夷官員表示，確診個案正正提醒了民眾需要繼續保持警覺。副州長格林（Josh Green）接受當地傳媒採訪時呼籲民眾不必恐慌，他提醒民眾，接種疫苗後會有95%的機會獲得免疫，但同時意味著將會有5%的機會未能獲得免疫力。

坊間有言論指確診個案代表疫苗不起作用，格林回應表示疫苗依然有效。他同時強調，疫苗只是很大比例的人群中有效，並不是對每個人都有用。夏威夷太平洋健康醫院（Hawaii Pacific Health）醫生阿什頓（Melinda Ashton）則表示，確診個案提醒民眾需要繼續採取防疫措施。在機場、飛機以及人群較密集地方時，需要更加小心。

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目前為止，美國已經接種關了超過1.24億劑新冠疫苗，至少有4,400萬人完成了兩劑接種，佔全國人口的13%。

責任編輯：李俊儀