普京閉門打新冠疫苗 發言人：他感覺良好（第三版）

俄羅斯總統普京當地周二接種新冠疫苗,但拒絕在鏡頭前公開打針,亦沒有透露將在辦公室,抑或前往疫苗中心接種。克里姆林宮發言人表示普京接種新冠疫苗後的感覺良好。發言人指普京並不支持、更不喜歡在鏡頭前接種新冠疫苗,又指俄羅斯是刻意不透露普京會接種哪一種疫苗,但外間相信以「衛星5號」的機會,遠高於另外兩隻俄羅斯自家疫苗EpiVacCorona及CoviVac。

俄羅斯之前稱,普京(Valdimir Putin)未有接種疫苗的時間表,僅稱其女兒已經率先接種俄羅斯生產的新冠疫苗「衛星5號」(Sputnik V)。

惟普京周一(22日)在電視講話中表示,接種新冠疫苗是出於個人的意願,透露會在周二(23日)接種新冠疫苗。

克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)其後證實普京已接種疫苗:

普京已經接種新冠疫苗,他感覺良好,明天將會工作一整天。

Putin was vaccinated against the coronavirus. (He) feels good. Tomorrow he has a full working day.