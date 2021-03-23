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普京今打新冠疫苗 望增加民眾信心（第二版）

環球社會熱點 20:41 2021/03/23

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俄羅斯總統普京今日會接種新冠疫苗，但不會在鏡頭前公開打針，亦沒有透露將在辦公室，抑或前往疫苗中心接種。克里姆林宮發言人表示，普京並不支持、更不喜歡在鏡頭前接種新冠疫苗。雖然俄羅斯未有透露普京會接種哪一種疫苗，但外間相信以「衛星5號」的機會最大。

（第二版更新普京不會公開打疫苗）

【新冠疫苗】墨西哥發現假俄羅斯疫苗 藏在急凍汽水堆 【下一頁】

俄羅斯之前稱，普京（Valdimir Putin）未有接種疫苗的時間表，僅稱其女兒已經率先接種俄羅斯生產的新冠疫苗「衛星5號」（Sputnik V）。

惟普京周一（22日）在電視講話中表示，接種新冠疫苗是出於個人的意願，透露會在周二（23日）接種新冠疫苗。

普京此舉料與俄羅斯疫苗接種率較低有關，目前，俄羅斯有430萬人已經接種兩劑新冠疫苗。新冠疫苗出現後，全球多國領袖均有接種，以提高民眾信心及增加接種人數和速度。

雖然普京未有透露自己接種的是哪種新冠疫苗，但強調俄羅斯需要提高新冠疫苗生產量，以滿足國內需求。

俄羅斯主力生產的新冠疫苗為「衛星5號」（Sputnik V），更以出口外國為目標，普京指簽署多項國際買賣協議，為全球7億人提供衛星5號新冠疫苗。同時，俄羅斯亦批准使用兩款國內研發的新冠疫苗。

責任編輯：吳漢培

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