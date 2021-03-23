【Android彈App災難】Android遇彈App死機點解決？簡單一招恢復正常

據外電報道，全球不少Android用戶反映手機開始出現「彈 App 」災情，許多應用程式，無法正常開啟。根據回報，包括 Gmail、Google Pay、銀行App等均有問題。

不過報道指今次Android手機災情似乎無針對特定範圍，只要是Android手機都有可能出現此問題。

Google最新表示，已得知有關情況是由於內部程式WebView出現問題，導致部分Android應用程式崩潰，目前正在全力搶修。

【網絡安全隱患】Android手機最佳防毒App 外媒公布實測結果

【Google新操作系統】Google自研Fuchsia OS 或提前推首個開發者測試版本

倘若用戶遇上有關情況，可進入Google Play，在「應用程式和遊戲」的「已安裝」項目，找出「Android System WebView」，將其解除安裝並重新開機，就能暫時恢復正常。

如果 Google Play 無法正常啟動，則可以在手機「設定」，在「應用程式和通知」點擊查看全部應用程式，同樣找到「Android System WebView」，進入右上角的選項「解除安裝更新」。如「Android System WebView」無法更改，則可以嘗試停用 Chrome 瀏覽器。

責任編輯：張寶燕