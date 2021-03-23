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【新股IPO】新浪完成私有化從美股退市　董事長：將加大投資力度及併購步伐（第二版）

新股IPO 12:08 2021/03/23

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【新股IPO】新浪完成合併即將從納市退市　市場憧憬新浪回中港上市

在美上市20年的中概股新浪（美：SINA）公布，已完成與Sina Group旗下New Wave Mergersub合併，意味私有化已完成，將於美國納斯達克市場退市。新浪雖然未有透露會否回A上市或在港上市，但市場估計，新浪很大機會在中港上市。

新浪董事長曹國偉向全體員工發布內部信，指新浪私有化不是一個時代的結束，而是用一個新的架構更好地去開拓未來；集團將加大投資力度及加快併購步伐，實現業務多元化發展。曹國偉稱，私有化一方面是為了改變新浪與微博作為母公司和子公司、同為上市公司的不甚合理資本架構，另一方面也是為集團未來更加多元化的發展，提供更多的靈活性。

他強調，私有化之後，新浪集團依然是微博上市公司的控股股東，以新浪移動為主體的原新浪門戶業務，將與微博業務更緊密地整合，原有新浪的一些垂直業務，如新浪財經、新浪金融以及新浪體育等，將更加獨立地發展。

（第二版加入公司內部信）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具 

相關文章：【中概股回歸】新浪提私有化美股　傳為回中國上市鋪路

 

編輯：陳韻妍   

港股 美股 新浪（美：SINA） IPO 合併
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