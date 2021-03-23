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【新股IPO】百度首日掛牌 一度跌穿招股價 最高升不足2%

股樓投資 15:52 2021/03/23

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內地科網龍頭企業百度（09888）在今日掛牌，惟表現未見突出。百度今早開市報254元，較招股價252元微升0.8%，暫時最高亦僅升至256.6元，暫時低見251.6元。

百度昨日在耀立暗盤交易平台表現較好，收市報255元；較招股價升1.2%，一手帳面賺150元；至於在富途暗盤則最曾高見260元。百度是次公開招股錄得近40萬人申請，相當於超額認購約111倍，凍結資金1585.4億元；一手中籤率15%，投資者需認購50手才穩獲一手，百度集資淨額淨額236.8億元。聯席保薦人包括美銀證券、中信證券及高盛。

是次集資淨額為236.82億元，當中50%用於持續科技投資，並且促進以人工智能為主的創新商業；40%用於進一步發展百度移動生態，進一步實現多元變現；以及10%用於一般企業用途。

百度美股上周五收市跌2.8%收257.47美元(約1,999.25港元)，按1股美國存託股代表8股A類普通股計，即相當每股港股於249.9港元，即是百度本港發售定價較美股輕微溢價0.8%。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

百度集團—SW（09888） 百度（美：BIDU） IPO 港股

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