【SPAC】WeWork據報以SPAC方式上市　估值大縮水至702億元

外電報道，受新冠肺炎疫情逼使WeWork關閉全球多個共享辦公室空間，共享辦公室營運商WeWork去年虧損32億美元（249.6億港元）。另外，WeWork據報考慮與特殊目的收購公司（SPAC）合併，以完成上市計劃。連同負債在內，合併後的企業估值為90億美元（702億港元）。

WeWork CEO揚言明年可盈利、重啟IPO 惠譽上周削評級【下一頁】

報道引述消息人士指，WeWork正在與SPAC公司BowX Acquisition Corp進行磋商，後者在8月份籌集了4.2億美元。BowX將前NBA籃球明星奧尼爾（Shaquille O‘Neal）列為顧問，並由加州軟件集團Tibco創辦人Vivek Ranadivé 負責運營。為了彌補WeWork尋求10億美元的資金缺口，雙方的目標是與機構投資者合作，以確保交易達成。

WeWork的估值遠低於兩年前在失敗的IPO中設定的目標，但該公司的上市仍然標志著SPAC極大地改變了投資者對曾經努力上市的企業的興趣。

WeWork在2019年1月從最大支持者軟銀手上籌集資金，盡管WeWork當時仍處於虧損狀態，但卻獲得了高達470億美元的估值，使其成為當時估值最高的「獨角獸」之一。不過，WeWork於2019年夏天籌備IPO時，投資者把關注重點轉向龐大的開支、創記錄的虧損和聯合創辦人Adam Neumann不當行為上，最終導致IPO失敗。

到2020年底，WeWork全球整體出租率從疫情之前的72%下降至2020年底的47%。

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編輯：吳敏芳