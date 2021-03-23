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【美股分析】散戶愛股Top20投機多過投資　GME未上榜

股樓投資 15:10 2021/03/23

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美股今年年初爆發「GME事件」，引發股市動盪，美國論壇Reddit討論區「WallStreetBets」上的散戶挾Gamestop空倉大戰機構，一舉成名。不過現時Reddit散戶有了新目標，GME已經跌出散戶愛股榜單，在超過3000隻股票中排名第28位；Google母公司Alphabet（GOOG）排名最末位。

若是以30天的平均交易量與市值進行比較，再篩選當中市值超過為5億美元的公司，即可得出該份Reddit散戶愛股榜單（見下圖）。當中排名最高的Castor Maritime（CTRM）是一家幹散貨商品運輸公司，該公司股價年初為0.2美元，獲Reddit用戶點名推薦後，一度上漲至1.73美元，最新報0.91美元。

散戶愛股Top20如下

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延伸閱讀：【太空經濟】捕捉最新待投資趨勢？　巴隆氏薦六隻太空股SPAC【下一頁

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編輯：李勝男

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