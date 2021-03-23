【美股分析】散戶愛股Top20投機多過投資　GME未上榜

美股今年年初爆發「GME事件」，引發股市動盪，美國論壇Reddit討論區「WallStreetBets」上的散戶挾Gamestop空倉大戰機構，一舉成名。不過現時Reddit散戶有了新目標，GME已經跌出散戶愛股榜單，在超過3000隻股票中排名第28位； Google母公司 Alphabet（GOOG）排名最末位。

若是以30天的平均交易量與市值進行比較，再篩選當中市值超過為5億美元的公司，即可得出該份Reddit散戶愛股榜單（見下圖）。當中排名最高的 Castor Maritime（CTRM）是一家幹散貨商品運輸公司，該公司股價年初為0.2美元，獲 Reddit 用戶點名推薦後，一度上漲至1.73美元，最新報0.91美元。

散戶愛股Top20如下

▼ 點擊圖片放大 +20 +19

延伸閱讀：【太空經濟】捕捉最新待投資趨勢？ 巴隆氏薦六隻太空股SPAC【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男