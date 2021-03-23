【港股市況】恒生指數高開122點後倒跌　百度升1%、思摩爾挫三成（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股反覆造好，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開126點，恒指料開報29011點。滙豐 （00005） ADR折合報45.57元，跌0.43元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報642.8元，升9.3元或1.5%。

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即市走勢︰

【10：09】中國升海 （01676） 中途停牌，停牌前報3.77元，升41.7%。

【10：03】康希諾生物 （06185） 升2%，其吸入用重組新型冠狀病毒疫苗獲得中國藥監局藥物臨床試驗批件。

【10：02】滙豐 （00005） 跌近1%；渣打 （02888） 逆市升0.7%。

日前有傳媒引述消息報道，滙豐計劃裁減香港合規部門人手，受影響員工人數至少100人，同時會將合規部一半職能轉移至廣州減低成本。

【HSBC滙豐裁員】滙豐據報向香港合規部開刀 擬裁減至少100人、部分職能移師廣州等地

【10：01】港股走勢反覆向下，大市最新跌約60點。

【09：58】ATMX中，阿里巴巴 （09988） 升0.5%；騰訊 （00700） 升0.8%；美團 （03690） 升0.1%；小米 （01810） 則跌0.8%。

【09：53】僑雄 （00381） 續跌兩成，低見0.1元。僑雄日前宣布終止收購金迪克生物，並擬收購內蒙古眾合礦業。

【09：49】新奧能源 （02688） 績後跌逾6%，低見125.2元。

【業績│燃氣股】新奧能源去年多賺一成 末期息連特別息派2.42元

【09：48】華訊 （00833） 颷升六成，高見0.7元，成交370萬元，暫為升幅最大股份。

【09：47】現代牧業 （01117） 斥近35億元人民幣，向蒙牛收購牧場及奶牛資產，股價升3%。

【09：44】港股最新再轉升50點，報28936點，科指升0.7%，報8569點。

【09：41】中升 （01676） 再升15%，高見3.39元。

【09：35】百度 （09888） 早段升逾1%，高見256.6元。

【新股IPO】百度首掛暫升1% 每手賬面賺140元

【09：34】大市早段倒跌，恒指跌1點，報28884點。

【09：30】思摩爾 （06969） 跌幅擴大至三成，低見43.05元；中煙 （06055） 升兩成，高見21.5元。

【09：29】小米 （01810） 升近1%，小米獲標普道瓊指數公司表示，有資格獲納入指數。

【09：27】碧桂園服務 （06098） 升逾4%，開報72.25元；藍光嘉寶服務 （02606） 跌5.3%，開報49.6元。

碧桂園服務擬64.7億 私有化藍光嘉寶

【09：23】中煙 （06055） 升近15%，開報19.96元，成交1079.8萬元；思摩爾 （06969） 跌近15%，開報56.1元，成交3182.18萬元。工業和信息化部、國家煙草專賣局周一公布，為加強對電子煙等新型煙草製品監管，研究起草修改《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》，社會公開徵求意見。附則中增加一條，作為第65條，指「電子煙等新型煙草製品參照本條例中關於捲菸的有關規定執行。」

【電子煙監管】中概股霧芯科技收市跌48% 內地擬加強監管電子煙

【09：20】恒生指數開報29008點，升122點。百度 （09888） 首日掛牌，開報254元，高招股價近0.8%。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%；思摩爾 （06969） 跌近15%。

【09：13】期指開報29020點，升165點或0.6%。

【09：09】百度 （09888） 今日掛牌，昨日暗盤於耀立暗盤表現較好，收報255元，較招股價252元，高1.2%。

【百度暗盤】百度9888暗盤收市浮水面 一手帳面最多賺150元

【百度上市】百度9888美股發力升3% 上市水位及時出現（不斷更新）

【09：04】恒指黑期升約127點，報28975點；道指期貨升30點，報32649點。

【08：35】標普道瓊斯指數：小米有資格納入指數

【08：20】中國聖牧去年多賺13倍 不派息

【07：55】康希諾生物︰吸入用重組新冠疫苗獲藥物臨床試驗批件

【07：45】嗶哩嗶哩「B站」9626據報定價每股808元 較美收市價折讓2.6%

【07：45】港股ADR收報29011點，升126點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報45.57元，跌0.43元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報642.8元，升9.3元或1.5%。

【07：30】美國10年期債息回落至1.7厘以下，加上美國總統拜登據報計劃撥款3萬億美元拓基建等，帶動美股反覆造好，道指收報32731點，升103點或0.32%；標指收報3940點，升27點或0.7%；納指收報13377點，升162點或1.23%。

【開市9點半】百度美股抽升3% 港首日掛牌上市或有水位

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責任編輯︰梁浩碩