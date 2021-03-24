【恒指夜期+ADR】百度美股較港高0.4%　阿里巴巴美股高港0.4%　夜期跌49點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

投資市場憂慮憂慮歐洲重新封城，拖累疫情下復甦，美股再下跌，夜期收市跌49點，收報28435點，美國10年期債息持續回落，收報1.622厘，騰訊ADR變動不大，或因港股已反映跌勢，恒指昨跌371點。大市氣氛疲弱，科技股受壓，ATMXJ全綫走弱，當中美團 （03690） 表現最差，跌逾5%。

即睇ADR收市：

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ADR 折算港元 較港收市價 滙豐ADR 45.08 -0.6% 百度美股 253.95 +0.8% 阿里巴巴美股 230.82 +0.4% 騰訊ADR 628.62 0.0% 網易美股 165.49 -1.0% 京東美股 324.33 +0.4%

A股受壓，北水走資44億元，美團繼續遭北水沽貨21億元，思摩爾走資12.3億元，小米 （01810） 有10.2億元淨走。相反，騰訊 （00700） 及吉利 （00175） 分別有4.9億及4億元淨流入。

北水資金流向：

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恒生指數高開低走，午後曾跌逾500點。恒生指數收報28497點，跌387點，成交1666億元。百度 （09888） 首掛收報252元，與招股價持平。思摩爾挫27%；吉利 （00175） 績後跌逾6%。

港股收市情況：

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美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【科技股業績】騰訊小米美團快手今周放榜公佈業績 一文看清券商預測

【美國債息】恒生資管：市場提早憂慮收水 料港股上升機會仍高

【香港經濟】陳茂波﹕本港經濟今年下半年有望全面恢復

【港交所388】史美倫：入股廣期所發展綠色金融 香港連接角色愈來愈重要

即市走勢︰

【03：00】夜期收市跌49點，收報28435點。

【23：35】夜期升67點

【21：50】夜期升32點

【21：35】美股開市，道指低開82點，納指跌0.07%，百度美股跌逾4%，報255.27美元，較港低1.7%。恒指夜期升12點，報28496點。

【20：27】夜期跌9點。

【18：10】恒指夜期跌65點，報28419點，低水78點。

【18：09】快手去年經調整淨虧損79億元勝預期 收入增5成

【18：08】恒地去年基礎溢利僅升1.8%末期息1.3元 低息環境為樓市帶來支持

【18：07】吉利電動車新合資「極氪」4月預售新車 吉利：芯片緊張達「小時階段」

【17：10】利亞零售售OK便利店去年多賺14倍 已派特別息不派末期息

【17：05】眾安在綫首次扭虧轉賺5.5億元人幣 綜合成本率改善、不派息

【16：55】中國生物製藥去年純利升0.3%符預期 派末期息2仙

【16：10】恒生指數收報28497點，跌387點，成交1666億元。百度 （09888） 首掛收報252元，與招股價持平。思摩爾 （06969） 挫27%；吉利 （00175） 績後跌逾6%；美團 （03690） 跌半成；小米 （01810） 跌4%。

【16：00】恒生指數U盤前跌365點，報28520點。

【15：20】大市尾市跌約385點，於28500點水平。

【15：00】內地股市向下，上證全日跌0.9%；深證跌1.1%；創業板指跌1.1

【15：00】騰訊傳將對虎牙和鬥魚合併作出讓步（第三版）

【14：49】中國食品 （00506） 績後升幅擴大至一成，高見3.43元。

【業績│內需股】中國食品去年多賺19% 末期息增1倍至10.6仙

【14：41】中國升海 （01671） 最新轉跌6%，午後復牌股價曾飈七成。

【14：24】將於本周公布業績的泡泡瑪特 （09992） 未止跌，股價今日續挫逾13%，低見53.1元。

【14：17】大摩：長實今年股息至少增13% 投資者對基建收購存三大疑問

【14：15】恒生指數跌500點，大市報28381點。科指跌3.3%，報8226點。

【14：07】美團 （03690） 跌幅擴大至半成，低見303.6元；小米 （01810） 亦挫半成，低見25.35元。另外，騰訊 （00700） 跌0.7%；阿里巴巴 （09988） 跌0.2%。

石SIR今日推介中海物業

【13：51】港股最新跌近400點，28500點水平爭持。百度 （09888） 午後曾跌穿252元招股價，低見251.8元，最新報252.2元，升近0.1%。

【13：45】快手績前股價再失300元 招股書預告列帳虧損近1400億港元

【13：20】大和指澳門博彩收入月初至今遜預期，銀娛 （00027） 、美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 跌逾2%；金沙 （01928） 、永利 （01128） 、新濠 （00200） 跌逾1%。

【13：17】雅居樂 （03383） 股價績後向上，逆市升逾2%，報11.5元。

【13：15】建滔 （00148） 逆市升半成，破頂高見39.2元。

【13：12】阿里巴巴 （09988） 午後轉升0.3%，報231.8元。

【13：11】吉利 （00175） 跌勢略為喘定，最新跌近5%，報22.95元。

【13：04】中國升海 （01676） 最新飈升六成，高見4.28元，成交2600萬元。

【13：01】吉利 （00175） 績後曾跌7%，低見22.4元。

【13：00】中國升海 （01676） 午後復牌，股價升幅收窄至15%。

【13：00】港股午後初段跌約420點，報28464點。

【12：40】嘉華國際去年核心盈利升12%末期息14仙 對中港樓市需求仍然樂觀

【12：40】中國升海斥1973萬元人幣購電商公司51%股權 午後復牌

【12：30】361度國際去年少賺4%、不派息 鞋類產品銷量跌逾7%

【12：30】雅居樂去年多賺26%至95億人幣 末期息增5成至60港仙

【12：30】吉利汽車全年少賺32%減派息至0.2元人幣 成立電動車合資「極氪」、回A上市傳遇阻

【12：00】恒生指數中午收報28545點，跌339點，成交932億元。科指跌2.4%，報8304點。百度 （09888） 首掛半日收報252.6元，較招股價高0.2%。思摩爾 （06969） 挫27%；美團 （03690） 、快手科技 （01024） 跌4%；吉利 （00175） 挫近4%；小米 （01810） 跌逾3%。

【11：52】小米雷軍：小米11 Pro及小米11 Ultra下周一登場

【11：43】快手科技 （01024） 績前跌幅擴大至半成，低見298.4元。

【11：40】港股中午收市前跌近380點，報28505點；科指跌2.5%，報8298點。

【11：30】內地股市半日向下，上證跌1.2%；深證跌1.4%；創業板指跌1.6%。

【11：20】大摩料中車未來60日 股價八成機會上漲

【11：17】美團 （03690） 、小米 （01810） 分別跌逾4%，騰訊 （00700） 跌07%，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。

【11：00】科指跌幅擴大至2%，報8333點；恒指跌約370點，跌至28500點水平。

【10：43】綠城中國 （03900） 挫一成，低見10.64元。綠城中國去年純利37.96億元人民幣，按年增長53.1%，派末期股息每股35分人民幣。

【10：38】恒指跌逾300點，吉利 （00175） 績前跌半成，低見22.9元，暫為表現最差藍籌。

【10：36】港股跌近300點，跌至28600點水平。科指跌1.6%，報8371點。

【10：31】泡泡瑪特 （09992） 未止跌，股價續跌逾4%，低見58.2元。

【10：25】潤啤 （00291） 逆市反彈逾3%，高見62.4元。

【10：19】百融雲創6608招股反應熱烈 孖展約279億元、超額認購近70倍（不斷更新）

【10：18】大市跌逾200點，小米 （01810） 跌幅擴大至3%，低見25.85元。

【10：17】港股跌幅再擴大至近200點，恒指最新跌181點。

【10：16】比特幣跌穿55000美元水平，火幣科技 （01611） 跌逾5%；歐科雲鏈 （01499） 跌逾3%；雄岸科技 （01647） 跌逾2%；美圖 （01357） 跌近9%。

【10：14】吉利 （00175） 將於今日公布業績，股價績前跌逾3%；同於今日放榜的快手科技 （01024） ，股價績前跌1%。

【10：13】港股跌幅擴大至100點，恒指報28782點；科指跌0.5%，報9057點。

【10：09】中國升海 （01676） 中途停牌，停牌前報3.77元，升41.7%。

【異動股】中國升海1676急升逾4成後中途停牌 昨公布潛在收購電商業務

【10：03】康希諾生物 （06185） 升2%，其吸入用重組新型冠狀病毒疫苗獲得中國藥監局藥物臨床試驗批件。

【10：02】滙豐 （00005） 跌近1%；渣打 （02888） 逆市升0.7%。

日前有傳媒引述消息報道，滙豐計劃裁減香港合規部門人手，受影響員工人數至少100人，同時會將合規部一半職能轉移至廣州減低成本。

【HSBC滙豐裁員】滙豐據報向香港合規部開刀 擬裁減至少100人、部分職能移師廣州等地

【10：01】港股走勢反覆向下，大市最新跌約60點。

【09：58】ATMX中，阿里巴巴 （09988） 升0.5%；騰訊 （00700） 升0.8%；美團 （03690） 升0.1%；小米 （01810） 則跌0.8%。

【09：53】僑雄 （00381） 續跌兩成，低見0.1元。僑雄日前宣布終止收購金迪克生物，並擬收購內蒙古眾合礦業。

【09：49】新奧能源 （02688） 績後跌逾6%，低見125.2元。

【業績│燃氣股】新奧能源去年多賺一成 末期息連特別息派2.42元

【09：48】華訊 （00833） 颷升六成，高見0.7元，成交370萬元，暫為升幅最大股份。

【09：47】現代牧業 （01117） 斥近35億元人民幣，向蒙牛收購牧場及奶牛資產，股價升3%。

【09：44】港股最新再轉升50點，報28936點，科指升0.7%，報8569點。

【09：41】中升 （01676） 再升15%，高見3.39元。

【09：35】百度 （09888） 早段升逾1%，高見256.6元。

【新股IPO】百度首掛暫升1% 每手賬面賺140元

【09：34】大市早段倒跌，恒指跌1點，報28884點。

【09：30】思摩爾 （06969） 跌幅擴大至三成，低見43.05元；中煙 （06055） 升兩成，高見21.5元。

【09：29】小米 （01810） 升近1%，小米獲標普道瓊指數公司表示，有資格獲納入指數。

【09：27】碧桂園服務 （06098） 升逾4%，開報72.25元；藍光嘉寶服務 （02606） 跌5.3%，開報49.6元。

碧桂園服務擬64.7億 私有化藍光嘉寶

【09：23】中煙 （06055） 升近15%，開報19.96元，成交1079.8萬元；思摩爾 （06969） 跌近15%，開報56.1元，成交3182.18萬元。工業和信息化部、國家煙草專賣局周一公布，為加強對電子煙等新型煙草製品監管，研究起草修改《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》，社會公開徵求意見。附則中增加一條，作為第65條，指「電子煙等新型煙草製品參照本條例中關於捲菸的有關規定執行。」

【電子煙監管】中概股霧芯科技收市跌48% 內地擬加強監管電子煙

【09：20】恒生指數開報29008點，升122點。百度 （09888） 首日掛牌，開報254元，高招股價近0.8%。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%；思摩爾 （06969） 跌近15%。

【09：13】期指開報29020點，升165點或0.6%。

【09：09】百度 （09888） 今日掛牌，昨日暗盤於耀立暗盤表現較好，收報255元，較招股價252元，高1.2%。

【百度暗盤】百度9888暗盤收市浮水面 一手帳面最多賺150元

【百度上市】百度9888美股發力升3% 上市水位及時出現（不斷更新）

【09：04】恒指黑期升約127點，報28975點；道指期貨升30點，報32649點。

【08：35】標普道瓊斯指數：小米有資格納入指數

【08：20】中國聖牧去年多賺13倍 不派息

【07：55】康希諾生物︰吸入用重組新冠疫苗獲藥物臨床試驗批件

【07：45】嗶哩嗶哩「B站」9626據報定價每股808元 較美收市價折讓2.6%

【07：45】港股ADR收報29011點，升126點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報45.57元，跌0.43元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報642.8元，升9.3元或1.5%。

【07：30】美國10年期債息回落至1.7厘以下，加上美國總統拜登據報計劃撥款3萬億美元拓基建等，帶動美股反覆造好，道指收報32731點，升103點或0.32%；標指收報3940點，升27點或0.7%；納指收報13377點，升162點或1.23%。

【開市9點半】百度美股抽升3% 港首日掛牌上市或有水位

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責任編輯︰梁浩碩