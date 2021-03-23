【小米股價】標普道瓊斯、富時羅素齊稱小米有資格重納指數　小米股價照跌逾半成

▲ 【小米股價】標普道瓊斯指數：小米有資格納入指數

小米 （01810） 繼富時羅素表示其有資格重納指數後，標普道瓊指數最新亦表示，在美國法院暫時叫停針對小米的投資禁令後，認為小米有資格被納入其指數。標普道瓊指數剛於3月15日將小米剔除。標普道瓊指數指，將於下次季度指數評估中作出決定。小米股價未受沖喜，半日跌3.4%後，午後股價跌幅擴大，小米最新股價跌5.2%，暫報25.35元，成交43億元。

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富時羅素︰小米6月有資格重納指數，詳情請看【下一頁】

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標普道瓊指數並表示，籮筐技術自5月8日起不符合納入指數的資格，並且在此之前不會考慮將籮筐納入指數。

MSCI此前表示，目前不會從MSCI ACWI或MSCI中國全股票指數及相關非市值加權指數或訂制指數中，剔除小米B類股；至於富時羅素此前按計劃於3月12日將小米剔出指數，其後表示小米將有資格重新納入指數。

美國聯邦法官於3月12日（周五）發出初步禁制令，禁止美國國防部將小米列為「與中國軍方相關企業」政策生效或實施。

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責任編輯︰梁浩碩