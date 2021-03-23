【業績│乳業股】中國聖牧去年多賺13倍不派息　股價績後挫逾5%

▲ 【業績│乳業股】中國聖牧去年多賺逾13倍 不派息

中國聖牧 （01432） 公布業績，中國聖牧去年母公司擁有人應佔溢利4.07億元人民幣，按年大增1365.9%，每股盈本盈利0.0535元人民幣，不派息。中國聖牧股價績後挫5.6%，收報0.67元，成交492萬元。

中國聖牧盈利增加，主要由於集團原料奶售價相比上年度平穩上升；調整有機奶結構，有機奶銷量按年上升；通過內部管理升級，經營效能改善，公司盈利能力大幅提升；以及2019年末完成12家合資牧場的少數股權收購。

期內，中國聖牧營業收入27.79億元人民幣，按年升5.2%，銷售收入26.6億元人民幣，按年升4.8%

中國聖牧指，主要營運目標表現優於預期。每頭成乳牛的年化產奶量按年增加0.72噸至10.34噸。有機奶銷量為28.5萬噸，較上年增長10.4%。原料奶外部平均售價為每噸4,513元人民幣，按年增長7.9%；奶牛養殖業務的毛利額達10.25億元人民幣，毛利率為38.5%，相對2019年為35.5%。

截至2020年底止，集團運營14座有機牧場，19座非有機牧場，其中包含一座育肥牛牧場。集團共飼養牛隻110,735頭，其中有機牛58,889頭，非有機牛51,846頭。後備牛群儲備充足，牛群規模近三年首次出現正增長。

責任編輯︰梁浩碩