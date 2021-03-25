【Bilibili上市】嗶哩嗶哩9626遭美收緊中概股監管打擊、美股未止跌　一手暫蝕1466元

▲ 【Bilibili上市】嗶哩嗶哩「B站」9626定價808元 傳部分機構投資者對科技股信心不足取消訂單

嗶哩嗶哩bilibili （新上市編號：09626） （美：BILI）下周一上市前，突然遭遇極大逆風，美國證監會周三宣布收緊中概股監管，引發中概股全綫急挫，嗶哩嗶哩單日急跌9.7%，收報95.8美元，相當於港股743.43元，較招股定價808元低64.57元或8%，若港股走勢跟隨美股表現，在香港認購嗶哩嗶哩獲分貨的投資者，每手（20股）帳面蝕1291.5元，為周五嗶哩嗶哩港股暗盤表現添陰霾。

嗶哩嗶哩於周四股價續跌，最新跌1.2%，暫報94.56美元，折合734.7港元，較香港招股定價低9%，每手帳面蝕約1466元。

嗶哩嗶哩本周初決定港股發行定價為每股808元，較招股價上限為988元低190元或18.2%，「B站」嗶哩嗶哩將發行2500萬股，集資約200億元。

市場消息指，嗶哩嗶哩香港公開發售超購逾170倍，為二次上市中概股最認購倍數最高公司之一，凍資1279.9億元，預計回撥12%，而國際配售認購火熱，獲多家長線基金認購。

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日期 美股收市價 美股折合價格 較香港定價水位（折合港股） 3月24日（周三） 95.7美元 743.5港元 低8.0% 3月25日（周二） 105.99美元 823.5港元 高1.9% 3月23日（周一） 106.88美元 830.4港元 高2.8%

嗶哩嗶哩招股期間，科技股表現未算理想，據騰訊一綫報道，部分機構投資者取消B站訂單，反映市場對科技股信心不足、債息上升等大環境的憂慮加劇。儘管出現機構投資者取消訂單請，目前B站的國際配售仍為超額認購。

嗶哩嗶哩招股詳情

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嗶哩嗶哩9626孖展情況【下一頁】

綜合券商數據顯示，嗶哩嗶哩在孖展認購總錄得433.5億元認購，相當於公開招股部分超額認購57.5倍。

嗶哩嗶哩將於3月29日掛牌。

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責任編輯︰梁浩碩