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【Bilibili上市】嗶哩嗶哩9626遭美收緊中概股監管打擊　一手暫蝕1291.5元

新股IPO 05:32 2021/03/25

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【Bilibili上市】嗶哩嗶哩「B站」9626定價808元　傳部分機構投資者對科技股信心不足取消訂單

嗶哩嗶哩bilibili （新上市編號：09626） （美：BILI）下周一上市前，突然遭遇極大逆風，美國證監會宣布收緊中概股監管，中概股全綫急挫，嗶哩嗶哩單日急跌9.7%，收報95.8美元，相當於港股743.43元，較招股定價808元低64.57元或8%，每手（20股）蝕1291.5元，周五才有暗盤，還要觀望周四美股變數。

美證監修正案：公司須遵守美審計標準　否則退市　中概股全綫急瀉

嗶哩嗶哩將港股發行定價為每股808元，較招股價上限為988元低190元或18.2%，「B站」嗶哩嗶哩將發行2500萬股，集資約200億元。市場消息指，嗶哩嗶哩香港公開發售超購逾170倍，為二次上市中概股最認購倍數最高公司之一，凍資1279.9億元，預計回撥12%，而國際配售認購火熱，獲多家長線基金認購。

嗶哩嗶哩美股周一收報106.88美元，跌1.98美元或1.8%。若以此計算，港股808元定價較美股折讓約2.6%。

嗶哩嗶哩周二收市報105.99美元，相當於港股823.26港元，較招股定價高15.26元或1.9%，每手（20股）水位305元。

嗶哩嗶哩周三股價遭到美國收緊中概股監管影響，收市急跌9.7%，收報95.8美元，相當於港股743.43元，較招股定價低64.57元或8%，每手（20股）蝕1291.5元。

據騰訊一綫報道，有部分機構投資者取消B站訂單，他們表示，因為在過去一周，除了對科技股信心不足之外，對包括債息升等大環境的憂慮加劇。儘管出現機構投資者取消訂單請，目前B站的國際配售仍為超額認購。

嗶哩嗶哩招股詳情

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嗶哩嗶哩9626孖展情況【下一頁】

綜合券商數據顯示，嗶哩嗶哩的孖展認購金額達433.5億元，相當於公開招股部分超額認購57.5倍。

嗶哩嗶哩將於3月29日掛牌。

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【Bilibili上市】嗶哩嗶哩「B站」9626正在招股　券商予目標價有幾高？

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

港股 美股 嗶哩嗶哩—SW（09626） 嗶哩嗶哩（美：BILI）

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