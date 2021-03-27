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【Bilibili上市】嗶哩嗶哩9626美股反彈　一手仍蝕千元　頭錘飛帳面輸30萬

新股IPO 06:00 2021/03/27

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【Bilibili上市】嗶哩嗶哩「B站」9626定價808元　傳部分機構投資者對科技股信心不足取消訂單

嗶哩嗶哩bilibili （新上市編號：09626） （美：BILI）終於等到下周一上市，經過暗盤及美股收市價作參考，嗶哩嗶哩低位有資金力托支持，不過仍低於招股價。嗶哩嗶哩美股周五升1.5%，收報97.08美元，相當於754.21港元，較招股價808元低53.79元或6.7%，一手（20股）蝕1075.7元。

嗶哩嗶哩有27萬人認購，其中7萬人抽中而獲得分貨。有9人頂頭錘上限認購，獲分貨454萬元，以美股收市價計，頭錘飛帳面蝕30萬元。

【下一頁】嗶哩嗶哩9626暗盤

嗶哩嗶哩下周一上市前，突然遭遇極大逆風，美國證監會周三宣布收緊中概股監管，引發中概股全綫急挫，嗶哩嗶哩單日急跌9.7%。

嗶哩嗶哩本周初決定港股發行定價為每股808元，較招股價上限為988元低190元或18.2%，「B站」嗶哩嗶哩將發行2500萬股，集資約200億元。

美國SEC落實外國公司問責法案 百度跌9%領跌科技股、港交所掉頭大升，可見【下一頁】

美證監遵《外國公司問責法案》提修正案：未遵美審計標準須除牌，可見【下一頁】

嗶哩嗶哩招股詳情

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嗶哩嗶哩9626孖展情況【下一頁】

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追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

港股 美股 嗶哩嗶哩—SW（09626） 嗶哩嗶哩（美：BILI）

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