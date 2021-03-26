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【Bilibili上市】嗶哩嗶哩9626反彈　一手暫蝕899元

新股IPO 22:02 2021/03/26

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【Bilibili上市】嗶哩嗶哩「B站」9626定價808元　傳部分機構投資者對科技股信心不足取消訂單

嗶哩嗶哩bilibili （新上市編號：09626） （美：BILI）下周一上市前，突然遭遇極大逆風，美國證監會周三宣布收緊中概股監管，引發中概股全綫急挫，嗶哩嗶哩單日急跌9.7%，收報95.8美元，相當於港股743.43元，較招股定價808元低64.57元或8%，若港股走勢跟隨美股表現，在香港認購嗶哩嗶哩獲分貨的投資者，每手（20股）帳面蝕1291.5元，為周五嗶哩嗶哩港股暗盤表現添陰霾。

嗶哩嗶哩於周四股價一度跌6%，收市僅跌0.1%，收報95.65美元，折合743.1港元，較香港招股定價低8%，每手帳面蝕約1298.1元。

【下一頁】嗶哩嗶哩9626暗盤

（本段最新）嗶哩嗶哩於周五股價反彈2.7%﹐報98.21美元，即763.04港元，較港招股價低44.96元或5.6%，一手僅蝕899.2元。

嗶哩嗶哩本周初決定港股發行定價為每股808元，較招股價上限為988元低190元或18.2%，「B站」嗶哩嗶哩將發行2500萬股，集資約200億元。

市場消息指，嗶哩嗶哩香港公開發售超購逾170倍，為二次上市中概股最認購倍數最高公司之一，凍資1279.9億元，預計回撥12%，而國際配售認購火熱，獲多家長線基金認購。

美國SEC落實外國公司問責法案 百度跌9%領跌科技股、港交所掉頭大升，可見【下一頁】

美證監遵《外國公司問責法案》提修正案：未遵美審計標準須除牌，可見【下一頁】

日期 美股收市價 美股折合價格 較香港定價水位（折合港股）
3月24日（周三） 95.7美元 743.5港元 低8.0%
3月25日（周二） 105.99美元 823.5港元 高1.9%
3月23日（周一） 106.88美元 830.4港元 高2.8%

嗶哩嗶哩招股期間，科技股表現未算理想，據騰訊一綫報道，部分機構投資者取消B站訂單，反映市場對科技股信心不足、債息上升等大環境的憂慮加劇。儘管出現機構投資者取消訂單請，目前B站的國際配售仍為超額認購。

嗶哩嗶哩招股詳情

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嗶哩嗶哩9626孖展情況【下一頁】

綜合券商數據顯示，嗶哩嗶哩在孖展認購總錄得433.5億元認購，相當於公開招股部分超額認購57.5倍。

嗶哩嗶哩將於3月29日掛牌。

【Bilibili上市】嗶哩嗶哩「B站」9626今起招股入場費19959元　集資最多247億元

【bilibili上市】嗶哩嗶哩「B站」9626受新世代熱捧　6幅圖看清bilibili在同業間表現

【Bilibili上市】嗶哩嗶哩「B站」9626正在招股　券商予目標價有幾高？

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

港股 美股 嗶哩嗶哩—SW（09626） 嗶哩嗶哩（美：BILI）

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