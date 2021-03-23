【Bilibili上市】嗶哩嗶哩「B站」9626據報定價每股808元、較美收市價折讓2.6%　傳部分機構投資者對科技股信心不足取消訂單

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【業績│吉利】吉利汽車全年少賺32%減派息、午後曾跌7% 成立電動車合資「極氪」、回A上市傳遇阻
國內熱門視頻網站嗶哩嗶哩bilibili （新上市編號：09626） （美：BILI）據報將港股發行定價為每股808元，較招股價上限為988元低190元或18.2%，「B站」嗶哩嗶哩將發行2500萬股，集資約200億元。嗶哩嗶哩美股周一收報106.88美元，跌1.98美元或1.8%。若以此計算，港股808元定價較美股折讓約2.6%。
據騰訊一綫報道，有部分機構投資者取消B站訂單，他們表示，因為在過去一周，除了對科技股信心不足之外，對包括債息升等大環境的憂慮加劇。儘管出現機構投資者取消訂單請，目前B站的國際配售仍為超額認購。
嗶哩嗶哩招股詳情
嗶哩嗶哩9626孖展情況【下一頁】
綜合券商數據顯示，嗶哩嗶哩的孖展認購金額達433.5億元，相當於公開招股部分超額認購57.5倍。
嗶哩嗶哩將於3月29日掛牌。
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責任編輯︰梁浩碩