【Bilibili上市】嗶哩嗶哩「B站」9626定價808元、較美收市價折讓2.6%　傳部分機構投資者對科技股信心不足取消訂單

▲ 【Bilibili上市】嗶哩嗶哩「B站」9626定價808元 傳部分機構投資者對科技股信心不足取消訂單

國內熱門視頻網站嗶哩嗶哩bilibili （新上市編號：09626） （美：BILI）公布，將港股發行定價為每股808元，較招股價上限為988元低190元或18.2%，「B站」嗶哩嗶哩將發行2500萬股，集資約200億元。嗶哩嗶哩美股周一收報106.88美元，跌1.98美元或1.8%。若以此計算，港股808元定價較美股折讓約2.6%。

據騰訊一綫報道，有部分機構投資者取消B站訂單，他們表示，因為在過去一周，除了對科技股信心不足之外，對包括債息升等大環境的憂慮加劇。儘管出現機構投資者取消訂單請，目前B站的國際配售仍為超額認購。

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嗶哩嗶哩9626孖展情況【下一頁】

綜合券商數據顯示，嗶哩嗶哩的孖展認購金額達433.5億元，相當於公開招股部分超額認購57.5倍。

嗶哩嗶哩將於3月29日掛牌。

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責任編輯︰梁浩碩