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【開市9點半】百度美股抽升3%　港首日掛牌上市或有水位

股市 07:02 2021/03/23

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（1）百度 （09888） 今日在港第二上市掛牌，出現近期難得的情況，就是美國債息回軟，受壓的科技股紛見反彈，百度美股今晨收市升3.4%，一手（50股）水位逾300元，較昨日暗盤收市多，17萬獲分貨的投資者應該可笑逐顏開。嗶哩嗶哩昨招股認購孖展大增，或反映認購百度的回籠資金「冚莊」到嗶哩嗶哩。

即睇開市9點半重點：

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【百度上市】百度9888美股發力升3%　上市水位及時出現（不斷更新）

【bilibili上市】嗶哩嗶哩9626孖展錄433.5億　超購57.5倍（不斷更新）

（2）以嗶哩嗶哩孖展認購部份凍資433.5億，百融雲創 （新上市編號：06608） 孖展凍資273億元計，兩隻共凍資706.5億元，反映投資者小注出擊。

【新股IPO】百融雲創招股認購情況（不斷更新）

【新股IPO】百融雲創孖展反應佳　市場點睇？

（3）滙豐被指繼續裁員步伐，在港裁至少100名員工，惟昨會議未有透露裁員時間表、裁員人數及裁員準則等細節。

【HSBC滙豐裁員】滙豐據報向香港合規部開刀　擬裁減至少100人、部分職能移師廣州等地

（4）美國通脹預期升溫，其實香港通脹預期亦升溫，iBond亦升近105元水平。

【iBond】兩專家料明年通脹升2% 追貼iBond兩厘保底息

（5）虛擬銀行富融（Fusion Bank）剛調升3個月港元定存年息0.05厘，新息率至0.75厘，在4間虛銀中最高息。

【港元定期存款】虛擬銀行港元定存最高息0.75厘 季結在即趁勢加息

（6）內地突然傳出加強監管電子煙，霧芯科技在美股即時蒸發一半股價，成交額12.04億美元，折算約93億港元，現價較52周高位35美元累跌71%。

【電子煙監管】中概股霧芯科技收市跌48%　內地擬加強監管電子煙

（7）雖然市況不利科技股，不過有錢的科技股，則趁勢買入已跌價股份，京東增持達達至51%，成控股股東。

【京東投資】京東斥8億美元增持達達　達達美股曾升14%

（8）碧桂園服務 （06098） 去年盈利升6成，遠超成熟的互聯網股，而且派息亦增加，不過，碧桂園服務的市盈率亦達92.5倍，預測今年市盈率為65.9倍。

【業績｜物管股】碧桂園服務去年多賺61%末期息21.87分人幣　冀今年營收增5成以上（第二版）

（9）前創業板股份百齡2000年8月在香港創業板上市，2016年10月被聯交所取消上市地位，現時對原訟庭針對百齡前行政總裁胡東光、前執行董事郭萬達，發出取消資格令。

事隔近10年　證監會取得創板股份百齡前高層取消資格令

 

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天開市繼續送上。

記者：譚志偉

欄名 : 開市9點半

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港股 美股 滙豐控股（00005） 碧桂園服務（06098） 京東集團—SW（09618） 百度集團—SW（09888）

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【Bilibili上市】嗶哩嗶哩「B站」9626據報定價每股808元　較美收市價折讓2.6%

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