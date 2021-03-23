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【美股收市】債息回落+憧憬巨額基建 納指漲1.2% 道指升103點

股市 04:09 2021/03/23

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美國10年期債息回落至1.7厘以下，加上美國總統拜登據報計劃撥款3萬億美元拓基建等，帶動美股反覆造好，納指漲1.2%，道指升逾100點 。

債息回落，市場對科技股估值過高的憂慮緩和，納指收報13377點，升162點或1.23%。道指收報32731點，升103點或0.32%；標指收報3940點，升27點或0.7%。

大型科技股領升，Tesla（美：TSLA）最多升逾6%，收漲2.3%，蘋果、Netflix漲逾2%；另外，基建受惠股Caterpillar升0.32%。

《紐約時報》報道，拜登計劃進行巨額基建投資、對抗氣候暖化，以及減少經濟不公平等情況。計劃分為兩個法案，交由國會審議 ; 一份涉提振製造業、改善運輸基建、擴充寬頻基建，以及減少溫室氣體排放等；另一份則專注於改善經濟不公平。有關消息進一步提振投資氣氛 。

另一方面，土耳其總統埃爾多安日前突然罷免央行行長阿巴爾，為2019年中第三度撤換行長。消息拖累土耳其里拉急跌，兌美元一度暴挫逾12%。土耳其股市收市急挫9.8%，歐股先跌後回升 。

新興市場貨幣震盪，美元靠穩，債息則下跌，美國10年期債息尾段降3.5個基點，報1.691厘，日內曾低見1.665厘。
另外，聯儲局主席鮑威爾出席國際清算銀行的活動時表示，比特幣等加密資產波動大，認為其用於投機多於支付，更像黃金的替代品，而非美元。

高盛指市場距離泡沫仍然很遙遠，驅動市場的基本因素及經濟，仍處於周期的早期 ;  不過，高估值意味長期回報更低。

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責任編輯：柯志宏

汽車 基建 美股 鮑威爾 埃爾多安 拜登 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 美元

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