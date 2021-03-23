【儲局官員】巴爾金：儲局距離減碼購債　路還很遠

▲ 里士滿聯儲銀行行長巴爾金預計，美經濟表現強勁，惟聯儲局距離減少買債，路還很遠。（法新社資料圖片）

美國里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）表示，美國經濟有望在2021年表現強勁，疫情消退料推高物價水平，但目前尚無迹象表明，這將帶來不必要的通脹，也沒有必要調整貨幣政策。

巴爾金周日接受彭博電視採訪時說，「我們將看到表現非常強勁的一年，我認為強勁的一年將帶來價格壓力。」「我想強調的是，通貨膨脹不是一年的現象，而是一種多年現象。」

他說，要想控制住不希望看到的通脹，對未來價格上漲的預期，就必須真正有所變化，並開始被納入商業決策和工資談判中，但目前「我們肯定還沒有看到這一幕。」

Barkin今年在聯邦公開市場委員會有投票權。

聯儲局上周維持基準利率不變，並預計未來三年該利率將維持在零附近，還承諾保持每月1200億美元的資產購買規模，直至就業和通脹率朝著目標取得實質性進展。

巴爾金周一對美國全國商業經濟協會表示，他不認為聯儲局接近達到縮小資產購買規模的條件，1月聯儲局青睞的通脹率指標為1.5%，低於2%的年度目標。他還提到勞動力市場常用的另一項指標，即就業人數佔勞動年齡人口的百分比， 2月為57.6%，僅比去年12月略有上升，遠低於疫情爆發前的61.1%。

巴爾金說：「我希望等到這些數據好轉後，再討論實質性進展方面的問題。」

聯儲局預計，今年通脹的攀升將是短暫的。根據預測，官員們預計他們青睞的價格壓力指標，在2021年飈升至2.4%後，明年將放緩至2%。不包括食品和能源，預計今年的通脹率將達到2.2%，到2022年將降至2%。

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編輯：李勝君



