【樓市故象】股市波動買磚頭較穩陣 租客「套股換樓」 478萬即睇即買兆康苑兩房

近月股市甚為波動，買股隨時在短期內由賺變倒蝕，有部份買家選擇「套股換樓」，因買「磚頭」相對穩定及保值。日前屯門居屋兆康苑錄得一宗區內首置客「套股換樓」的成交個案。

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祥益地產高級客戶經理龍超君表示，上述所錄成交單位為S座高層2室，實用面積431平方呎，兩房兩廳，日前獲區內首置客垂青。據了解，新買家原本租住同屋苑，近日決定沽出股票套現將資金轉移至物業市場。買家鍾情單位附設雅裝連部分傢電，可即買即住，加上客廳擁內園景觀。

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同時，原業主願意減價7萬元，上述買家遂便決定「即睇即買」，以478萬(自由市場價)購入上址作自住之用，以實用面積計算平均呎價為11,090元，屬市場價成交。原業主於2007年以約78萬購入以上單位，是次轉手帳面獲利高達400萬，單位升值逾5倍易手。



位處港鐵兆康站旁的屯門兆康苑，由20座物業組成，共提供4,676伙，單位面積介乎466呎至692平方呎。兆康苑於1982年至1984年間建成，樓齡達37至39年。屋苑位於西鐵兆康站旁，交通十分方便，加上樓價仍屬低水，屋苑自設商場和街市，交通以及購物配套齊備一向是區內備受追捧的居屋盤。

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記者：陳詠妍