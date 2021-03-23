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【樓市故象】股市波動買磚頭較穩陣 租客「套股換樓」 478萬即睇即買兆康苑兩房

股樓投資 08:03 2021/03/23

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近月股市甚為波動，買股隨時在短期內由賺變倒蝕，有部份買家選擇「套股換樓」，因買「磚頭」相對穩定及保值。日前屯門居屋兆康苑錄得一宗區內首置客「套股換樓」的成交個案。

【樓市現象】孝順客遇上屯門向東南3房戶 怕錯失良機睇樓後即以610萬承接 送比父母作安樂窩，詳見【下一頁

祥益地產高級客戶經理龍超君表示，上述所錄成交單位為S座高層2室，實用面積431平方呎，兩房兩廳，日前獲區內首置客垂青。據了解，新買家原本租住同屋苑，近日決定沽出股票套現將資金轉移至物業市場。買家鍾情單位附設雅裝連部分傢電，可即買即住，加上客廳擁內園景觀。

【網民熱話】30歲肥宅失業兩年 靠父母錢炒股 戶口累積600萬　網民：可以教我投資嗎？，詳見【下一頁

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同時，原業主願意減價7萬元，上述買家遂便決定「即睇即買」，以478萬(自由市場價)購入上址作自住之用，以實用面積計算平均呎價為11,090元，屬市場價成交。原業主於2007年以約78萬購入以上單位，是次轉手帳面獲利高達400萬，單位升值逾5倍易手。


位處港鐵兆康站旁的屯門兆康苑，由20座物業組成，共提供4,676伙，單位面積介乎466呎至692平方呎。兆康苑於1982年至1984年間建成，樓齡達37至39年。屋苑位於西鐵兆康站旁，交通十分方便，加上樓價仍屬低水，屋苑自設商場和街市，交通以及購物配套齊備一向是區內備受追捧的居屋盤。

【樓市現象】破頂成交漸增 沙田第一城再錄逾千萬成交 3房戶1138萬元沽出，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

 

物業市場 商場 居屋 股票 低水 樓價 成交 屯門 港鐵 兆康苑
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