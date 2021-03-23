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【京東投資】京東斥8億美元增持達達　達達美股曾升14%

股市 05:36 2021/03/23

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京東斥8億美元增持達達，交易完成後，京東將持有達達約51%的已發行流通股份。

京東 （09618） 發公告指，京東子公司與內地即時配送及零售平台達達（美：DADA）訂立股份購買協議，京東已同意投資達達新發行的普通股合共8億美元。交易完成後，京東將持有達達約51%的已發行流通股份，並預計將達達的財務業績併入京東的合併財務報表中。

達達於美股一度升14%，高見33.4美元，收市升4.1%，收報30.5美元；京東（美：JD）收報84.97美元，跌0.02%。

知乎擬紐交所上市籌最多10億美元，阿里騰訊京東齊認購，看【下一頁】

京東指，每股購買價格相等於3月19日達達普通股於納斯達克全球精選市場的收市價。達達上周五收報29.3美元。

京東指，對達達的增持，將有利於推動雙方加速拓展即時零售、即時配送及全渠道領域合作，預計會有助於公司進一步多元化零售服務，幫助合作夥伴優化運營效率，同時為消費者帶來更好的服務。京東已同意，於完成後六個月內不會出售、轉讓或處置於交易中獲得的任何股份。

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編輯：袁諾曦

港股 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD） 達達（美：DADA）

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