▲ 【新股IPO】百融雲創6608招股反應佳 小注認購還是大額孖展較佳？

百融雲創 （新上市編號：06608） 孖展認購反應佳，據百融雲創招股書介紹，百融雲創是中國領先的獨立AI技術平台，為金融服務業提供服務。百融雲創稱，為中國最大獨立金融大數據分析解決方案供應商，分析消費者的金融及行為模式，讓金融服務供應商提高風險管理能力。

百融雲創孖展情況即時睇【下一頁】

圖看百融雲創招股資料：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

百融雲創在中國累計為逾4,200名金融服務供應商客戶（包括2,438名付費金融服務供應商客戶）提供服務，包括絕大部分中國國有銀行、逾650家區域銀行、絕大部分中國消費金融公司、逾90家主要保險公 司及其他多家金融服務供應商。

市場認為百融雲創只宜小注認購

信誠證券聯席董事張智威認為，百融雲創業務增長並不強勁；業務技術含量不高， 競爭對手很多， 業務本質就是微貸，借貸正處於監管風眼，只可以小注嘗試。

中薇證券研究部董事黃偉豪指，百融雲創業務為雲數據、大數據中心，業務還可以；最終都要看市場氣氛，雖然暫時招股看似應好，但對比年初新股不算特別強。屬新經濟股，受大市影響大。可以小注認購，不需要大額孖展。

相關文章：

【新股IPO】百融雲創6608周五招股 一手入場費16060元、集資約39億元

【新股IPO】安居客擬來港上市 集資78億元

記者：陳華