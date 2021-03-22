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【新股IPO】百融雲創孖展反應佳　市場點睇？

新股IPO 22:48 2021/03/22

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百融雲創 （新上市編號：06608） 孖展認購反應佳，據招股書介紹，是中國領先的獨立AI技術平台，為金融服務業提供服務。百融雲創稱，為中國最大獨立金融大數據分析解決方案供應商，分析消費者的金融及行為模式，讓金融服務供應商提高風險管理能力。

【下一頁】百融雲創招股情況

百融雲創招股資料：

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百融雲創在中國累計為逾4,200名金融服務供應商客戶（包括2,438名付費金融服務供應商客戶）提供服務，包括絕大部分中國國有銀行、逾650家區域銀行、絕大部分中國消費金融公司、逾90家主要保險公 司及其他多家金融服務供應商。

究竟市場點睇？

信誠證券聯席董事張智威認為，百融雲創業務增長並不強勁；業務技術含量不高， 競爭對手很多， 業務本質就是微貸，借貸正處於監管風眼，只可以少注嘗試。

中薇證券研究部董事黃偉豪指，百融雲創業務為雲數據、大數據中心，業務還可以；最終都要看市場氣氛，雖然暫時招股看似應好，但對比年初新股不算特別強。屬新經濟股，受大市影響大。可以小注認購，不需要大額孖展。

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記者:陳華

港股 百融雲－W（06608） IPO

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